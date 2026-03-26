El ramal Once-Moreno del Tren Sarmiento circulará con servicio limitado este fin de semana, indicó Trenes Argentinos:

Tren Sarmiento, foto NA

El ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento funcionará con servicio limitado entre Once y Merlo este fin de semana debido a trabajos de renovación de la señalización, adelantó este jueves Trenes Argentinos.

Será desde las 14 del sábado 28 de marzo y hasta las 14 del domingo 29.

“Los trabajos corresponden a la renovación integral de señalamiento y se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional”, indica el comunicado oficial.

Qué trabajos realizan en el Tren Sarmiento

Las tareas, que ejecuta Trenes Argentinos Infraestructura, consisten en el recambio de circuitos de vía en el sector Merlo-Paso del Rey-Moreno y forma parte de la obra de renovación del sistema de señales que tiene por objetivo incrementar los índices de seguridad operacional.

Por la característica de la obra será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita la llegada de formaciones a la terminal bonaerense de Moreno.

Sin embargo, el trabajo podría suspenderse en caso de mal clima, por lo que se recomienda a los pasajeros consultar la web oficial o la app de Trenes Argentinos por cualquier modificación.

Horarios del Tren Sarmiento en 2026

De lunes a viernes – Primer tren

Once – Moreno: 4:05

Moreno – Once: 3:00

De lunes a viernes – Último tren

Once – Moreno: 23:55

Moreno – Once: 22:20

Sábados – Primer tren

Once – Moreno: 4:05

Moreno – Once: 3:00

Sábados – Último tren

Once – Moreno: 23:55

Moreno – Once: 22:20

Domingos y feriados – Primer tren

Once – Moreno: 5:04

Moreno – Once: 4:05

Domingos y feriados – Último tren

Once – Moreno: 23:55

Moreno – Once: 22:20

Consultá acá el cronograma completo de horarios del Tren Sarmiento Ramal Once-Moreno.