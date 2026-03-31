Una línea de trenes tendrá servicio limitado durante el fin de semana largo:

Línea Sarmiento Foto: Foto generada con IA

Trenes Argentinos informó que el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento circulará limitado entre Liniers y Moreno el jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, sin llegar a la cabecera de Once. La afectación se produce por trabajos de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria, decretada por el Gobierno Nacional y la construcción de cruces a distinto nivel por parte de AUSA.

Las tareas de señalización incluyen: el recambio de los aparatos de vía (AdVs) 10 y 11 de Caballito y forman parte de la obra de renovación del sistema de señales que lleva adelante Trenes Argentinos Infraestructura y que tiene por objetivo incrementar los índices de seguridad operacional.

Estación de Liniers, Línea Sarmiento Foto: Argentina.gob.ar

Por la característica de las obras será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita la circulación de formaciones en el tramo compendio entre la terminal porteña de Once y Liniers. Los servicios diésel funcionarán con sus cronogramas habituales.

Además, durante el fin de semana, AUSA continuará con la construcción de los pasos bajo nivel de la calle Lorca -trabajos de excavación- en Caballito y el cruce de Irigoyen -colocación de tableros de vías generales 1 y 2 y renovación de vías con durmientes de hormigón- en la localidad de Villa Luro.

Las tareas podrían suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.

Horarios del Tren Sarmiento en 2026

De lunes a viernes – Primer tren

Once – Moreno: 4:05

Moreno – Once: 3:00

De lunes a viernes – Último tren

Once – Moreno: 23:55

Moreno – Once: 22:20

Sábados – Primer tren

Once – Moreno: 4:05

Moreno – Once: 3:00

Sábados – Último tren

Once – Moreno: 23:55

Moreno – Once: 22:20

Domingos y feriados – Primer tren

Once – Moreno: 5:04

Moreno – Once: 4:05

Domingos y feriados – Último tren

Once – Moreno: 23:55

Moreno – Once: 22:20