Telecentro y ECOM Chaco se unen para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Provincia. Video: Canal 26 Foto: Captura de video / Canal 26

Para aunar esfuerzos en pos de la infraestructura tecnológica y la resiliencia digital de la provincia de Chaco, Telecentro y la empresa ECOM Chaco S.A.P.E.M. firmaron un Memorándum de Entendimiento para avanzar en una estrategia conjunta.

El acuerdo, que se firmó el 6 de mayo en las instalaciones del Data Center principal de Telecentro, en la Ciudad de Buenos Aires, contempla la provisión de servicios de Infraestructura como Servicio (IaaS) por parte de Telecentro, destinados a respaldar los principales Data Centers provinciales mediante una arquitectura de alta disponibilidad, entornos virtualizados y soluciones avanzadas de protección de datos.

Telecentro y ECOM Chaco se unen para fortalecer la infraestructura tecnológica de la Provincia. Video: Canal 26

La iniciativa representa un paso relevante en el proceso de modernización tecnológica impulsado por ECOM Chaco, incorporando capacidades orientadas a la continuidad operativa, ciberseguridad y escalabilidad de servicios críticos del Estado provincial.

Durante la jornada, las autoridades realizaron además una recorrida técnica por el Data Center de Telecentro, considerado uno de los más modernos de la Argentina, donde se presentaron las capacidades de infraestructura, virtualización y conectividad sobre las cuales se soportará la solución.

Por parte de ECOM Chaco S.A.P.E.M. participaron la vicepresidenta de la empresa Marina Andrea Kremar, Ana Carolina Orcola, Directora de Tecnología y Víctor Adrián Veleff, Presidente.

Por parte de Telecentro participaron Fernando Herrera, CEO y Diego Magallanes, Gerente.

Desde ambas organizaciones destacaron la importancia de generar alianzas estratégicas entre el sector tecnológico y los organismos provinciales para acelerar la transformación digital, optimizar recursos y garantizar plataformas cada vez más seguras y eficientes para los ciudadanos.

El memorándum firmado sienta las bases para futuras iniciativas conjuntas vinculadas a infraestructura crítica, servicios digitales y modernización tecnológica en la Provincia del Chaco.