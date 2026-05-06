Cómo acceder al pago extra de más de $108.000 que ofrece ANSES a ciertos beneficiarios:

Beneficios para familias con tres o más hijos. Foto: ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementa un refuerzo económico en mayo 2026 para miles de familias argentinas. Se trata del pago de $108.062 que está destinado a aquellos que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen tres o más hijos a cargo y su vez, este beneficio corresponde a la Tarjeta Alimentar, que pretende garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

Este beneficio corresponde a la Tarjeta Alimentar. Foto: Redes Sociales.

¿Quiénes pueden acceder al pago extra de ANSES?

El programa está integrado dentro del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF) y se acredita de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Pueden acceder a este refuerzo distintos grupos:

Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive,

Personas gestantes desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE),

Familias con hijos con discapacidad sin límite de edad,

Madres que reciben una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

Los montos varían según la cantidad de hijos. En mayo, las familias con un hijo cobran $52.250, aquellas con dos hijos perciben $81.936, mientras que quienes tienen tres o más hijos reciben $108.062. En el caso de personas gestantes con AUE, el monto también es de $52.250.

Beneficios de la Asignación Universal por Hijo. Foto: ANSES. Foto: ANSES

Para saber si corresponde el cobro, es necesario ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL o DNI y la clave de la seguridad social. Dentro de la sección “Consultar”, el sistema indicará si el usuario está incluido entre los beneficiarios.

El dinero se depositará automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobran la AUH, AUE o PNC, respetando el calendario habitual. Las fechas exactas pueden verificarse en la web oficial o desde Mi ANSES, en la sección “Hijos” y luego “Mis Asignaciones”.