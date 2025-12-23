Acuerdo entre Telecentro y Chubut: se instalaron 120 antenas satelitales en escuelas para mejorar la conectividad

Torres presentó la incorporación de 120 antenas satelitales. Foto: Gobierno de Chubut.

Gracias a un acuerdo entre Telecentro y el Gobierno de Chubut, las escuelas de la provincia tendrán más y mejor acceso a internet: se colocaron 120 antenas satelitales que potenciarán la conectividad.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres presentó las antenas y explicó que el objetivo es fortalecer al acceso a internet, especialmente en escuelas de zonas rurales. El avance es parte del Plan de Conectividad Provincial, una estrategia orientada para garantizar el acceso equitativo a internet en el sistema educativo de Chubut.

“Nos enorgullece ver cómo un programa que nació de una idea de integrar a los pueblos, termina siendo una realidad en la que podemos ver resultados tangibles”, expresó Torres. “La importancia y el impacto que generan iniciativas como estas es mucho más que una antena: es integrar a nuestros pueblos, igualar hacia arriba y promover la movilidad social ascendente”, sumó.

Acuerdo entre Telecentro y Chubut: se instalaron 120 antenas satelitales en escuelas para mejorar al acceso a internet. Video: Canal 26

Por su parte Alberto Pierri, titular de Telecentro, sostuvo: “En este tiempo de permanentes innovaciones, donde todos los días hay que actualizarse, hemos hecho un acuerdo con una empresa de nivel internacional, mundial, que es Starlink. Junto con Telecentro llegamos a esta posibilidad de que 120 escuelas van a poder estar online, para que los chicos y los docentes tengan la oportunidad de que, aunque se corte la fibre óptica, la conexión siempre va a estar”.

La jornada se desarrolló en el Salón de los Constituyentes y Torres estuvo acompañado por el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta; la presidente de la Fundación Banco del Chubut, Ornella Costa; el titular de Telecentro S.A., Alberto Pierri, y por el gerente de Comercialización de la empresa, Diego Magallanes.

“Hoy tenemos que darle un segundo nivel al Plan Conectar Futuro, y ahí es donde integramos la Fundación del Banco del Chubut con una empresa líder como Telecentro, para poder darle escalabilidad; y lo que planteamos en un comienzo como el sueño de tener a toda la provincia conectada y con internet de alta velocidad, antes de marzo del próximo año vamos a estar en este mismo lugar, conectados en tiempo real con todas las localidades de Chubut”, puntualizó Torres.

Por último, el gobernador felicitó a la Fundación Banco del Chubut y a su titular, Ornella Costa, como así también al ministro José Luis Punta, y destacó “el compromiso de sortear día a día una coyuntura económica difícil, donde hay una recesión a nivel nacional”.

Por su parte, el ministro de Educación, José Luis Punta, informó que “es importante darle valor a tres actitudes ante el desafío de la educación chubutense: en primer lugar, estas 120 antenas que irán a escuelas de la provincia no son más que una continuidad y el fortalecimiento del Plan Conectar Futuro, iniciado con el apoyo insustituible de la Fundación del Banco del Chubut”.

Y aclaró que “estas antenas han sido pensadas para la educación, pero más allá de que estén instaladas en escuelas, todas las localidades de la provincia van a tener hoy, por lo menos, una conexión satelital”.