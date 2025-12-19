Con Telecentro, en Navidad se aburre el que quiere
La compañía refuerza su propuesta Triple Play y suma una novedad que transforma el entretenimiento en casa: el joystick para convertir el Deco en una consola con miles de videojuegos.
Telecentro presenta su campaña “En Navidad se aburre el que quiere”, pensada para transformar el entretenimiento en casa durante las fiestas. La oferta Triple Play incluye Internet 1000MB simétricos y el Decodificador 4K con tecnología Android TV con acceso a las plataformas más elegidas: HBO Max, Disney+, Universal+ y Prime Video.
Además, ahora los clientes podrán sumar el joystick Bluetooth de Telecentro y convertir el Deco en una consola con miles de videojuegos desde Play Store. Una opción ideal para compartir en familia y disfrutar sin límites.
El Deco también permite descargar aplicaciones de streaming, música y redes sociales como YouTube, Spotify, TikTok y Twitch, usar Chromecast integrado, conectar auriculares por Bluetooth y disfrutar contenido en calidad 4K.
Además, se integra con Google Assistant, lo que permite realizar búsquedas por voz desde el control remoto y controlar el dispositivo con comandos simples, haciendo la experiencia aún más fluida y personalizada.
¿Cómo acceder a esta oferta?
Para más información los interesados pueden visitar el sitio oficial: https://www.telecentro.com.ar/telecentro-gaming