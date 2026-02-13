Telemax transmitirá el Carnaval de Concordia Foto: Telemax

El Carnaval de Concordia se transmitirá en vivo por Telemax, el lunes 16 de febrero, de 22 a 02.La cobertura especial, de cuatro horas en vivo, permitirá llevar a todo el país uno de los eventos culturales y turísticos más relevantes del verano argentino, con una realización dinámica, despliegue técnico integral y seguimiento completo de cada comparsa desde el Corsódromo de Concordia.

Con esta transmisión, Telemax continúa consolidando su posicionamiento como señal comprometida con la generación de contenidos federales de alto impacto, ofreciendo a anunciantes y agencias la posibilidad de asociarse a eventos masivos con fuerte identidad regional y alcance nacional.

El Carnaval de Concordia se ha convertido en uno de los espectáculos más convocantes del país, combinando producción artística, impacto turístico y una marcada pertenencia cultural. Su emisión en vivo amplifica la experiencia y genera un entorno de alto nivel de atención y engagement para las marcas.

La transmisión será acompañada por acciones digitales y difusión en redes sociales de Telemax, potenciando su alcance multiplataforma y ampliando las oportunidades de visibilidad comercial.