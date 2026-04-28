Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar
Parque Nacional Chaco. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Resistencia o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo neblina, la jornada en Chaco promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Resistencia

Mañana
Soleado
13°
Viento
Este 9 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Resistencia se espera una jornada con neblina. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 25° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 26°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Resistencia.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol18:26
Horas de luz11h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Resistencia

¿Cómo estará el tiempo hoy en Resistencia?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Resistencia indica neblina. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Resistencia?

El sol sale hoy en Resistencia a las 07:19 y se pone a las 18:26, dando aproximadamente 11h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Resistencia?

El índice UV máximo esperado para hoy en Resistencia es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Resistencia?

El pronóstico para hoy en Resistencia indica neblina con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Resistencia?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Resistencia soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Resistencia

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Sureste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Sur 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Suroeste 2 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 10° 11° Norte 0 - 8 km/h 0% Neblina
05:00 10° 10° Sureste 4 - 10 km/h 0% Neblina
06:00 10° 11° Sureste 2 - 13 km/h 0% Neblina
07:00 11° 11° Este 9 - 15 km/h 0% Soleado
08:00 12° 12° Este 10 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Este 9 - 20 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Este 10 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Este 11 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Este 10 - 26 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Este 8 - 24 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Este 7 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sureste 7 - 20 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sureste 7 - 19 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Sureste 7 - 17 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sureste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Sureste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 17° 17° Sureste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 7 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 8 - 13 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Este 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.