Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Chieti-Pescara (Italia), sugiere que ser zurdo podría otorgar ciertas ventajas en contextos competitivos, una característica que ayudaría a explicar por qué esta condición se mantiene en la población pese a ser minoritaria.

Si bien solo una de cada diez personas es zurda, los científicos analizaron si la preferencia manual podía influir en distintos comportamientos. Su hipótesis planteaba que las personas diestras tendrían ventajas en entornos más cooperativos o corporativos, mientras que los zurdos podrían destacarse en situaciones de competencia.

La explicación se apoya en la teoría de juegos evolutiva. Cuando la mayoría de las personas es diestra, enfrentarse a un zurdo puede resultar menos predecible, lo que le otorga a este último un pequeño beneficio estratégico. Sin embargo, esa ventaja solo se sostiene mientras los zurdos sigan siendo minoría: si fueran más frecuentes, los rivales se adaptarían y el efecto sorpresa desaparecería.

¿Cómo se llegó a esa conclusión?

Para poner a prueba esta idea, el Departamento de Psicología de la universidad italiana realizó dos experimentos. En el primero participaron 1.100 personas que respondieron cuestionarios sobre su preferencia manual y su actitud frente a la competencia.

Los resultados mostraron que los zurdos tendían a exhibir una mayor competitividad orientada al desarrollo personal. Además, quienes tenían una preferencia muy marcada por una sola mano mostraron niveles más altos de hipercompetitividad, es decir, un fuerte deseo de ganar.

El segundo experimento incluyó a 48 voluntarios (24 zurdos y 24 diestros) que realizaron una prueba de destreza manual conocida como pegboard. En este caso, los investigadores no encontraron diferencias significativas ni en la habilidad motora ni en el nivel de competitividad.

Según los autores, estos resultados sugieren que la posible ventaja de los zurdos no radica en una mayor habilidad física, sino en factores como la imprevisibilidad y ciertas actitudes frente a la competencia.

Los zurdos son mejores que los diestros en ámbitos competitivos

En este sentido, la zurdera podría mantenerse en la población porque ofrece beneficios en contextos donde la sorpresa y la adaptación rápida son importantes. Mientras la mayoría diestra favorecería dinámicas más cooperativas, la minoría zurda podría destacarse en escenarios competitivos.

De todos modos, los investigadores advierten que la relación entre preferencia manual, competitividad y género es compleja y está influida por múltiples factores biológicos y ambientales.