La Fiesta Nacional de la Torta Frita está a una hora de CABA: cuándo y dónde queda

Tiene lugar en la misma ciudad donde se celebra la Fiesta del Salame Quintero. No pierdas esta experiencia gastronómica.

Tortas fritas. Foto: captura video

En el mes de abril y desde el año 1999, se realiza en Mercedes, Provincia de Buenos Aires, la Fiesta de La Torta Frita. La 25° edición se lleva a cabo entre el sábado 10 y domingo 11 de mayo, en el Parque municipal Independencia.

“25 años haciendo la torta frita más grande mundo”, es el eslogan de invitación para vecinos y turistas de parte de la organización. Se trata de un evento a pura música y tradición para tener en cuenta y, organizar con tiempo una salida de fin de semana muy cerca de la General Paz. De hecho, cooperadoras de escuelas, instituciones intermedias y emprendedores montarán sus stands donde producen y venden las tortas fritas que cocinan en el lugar. La música y la danza acompañan la propuesta durante las jornadas para sumar tradición a un ambiente familiar.

Mercedes también es sede de otro evento cultural de nivel nacional y, es la Fiesta del Salame Quintero.

Entradas

General: $4000 Jubilados: $2000 Anticipadas: $2000 (hasta el 30 de abril) – ¡Disponible vía web! Menores de 12 años: ¡NO PAGAN! Estacionamiento no incluido en el precio)

Para sacar entrada, en este link

La receta de la torta frita requiere solamente de cinco ingredientes. Foto: Gentileza Ámbito Financiero.

Además, se puede visitar:



Centro histórico.



Plaza San Martín.



Catedral Basílica Nuestra Señora de las Mercedes



Pulperías históricas



Parque Municipal Independencia



Observatorio Astronómico de Mercedes



Dentro de las pulperías se encuentra la Pulpería de Cacho, la cual se encuentra abierta desde 1830 y es todo un emblema. La familia Di Catarina está al frente del lugar desde 1910. Hasta 2009, de hecho, la atendió don Cacho, considerado el último pulpero quien durante medio siglo todos los 25 de Mayo hacía locro. “Para nosotros es un honor continuar con este legado”, contó la sobrina del mítico pulpero.