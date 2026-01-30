Google Maps cuenta con una función de radares para evitar multas por exceso de velocidad. Foto: X/Grok.

La aplicación de navegación Google Maps ofrece a los conductores la posibilidad de recibir alertas visuales y sonoras sobre la presencia de controles policiales y radares de velocidad.

Se trata de una función que puede activarse de manera manual y que se apoya, en gran medida, en los reportes realizados por la propia comunidad de usuarios, lo que permite anticipar operativos y reducir el riesgo de infracciones inesperadas.

En un escenario marcado por el fortalecimiento de los controles viales y la expansión de los sistemas de fotomultas tanto en zonas urbanas como en rutas nacionales, las herramientas tecnológicas ganan protagonismo como aliadas para una conducción más atenta.

La función se activa de manera manual y se apoya en los reportes hechos por la propia comunidad de usuarios. Foto: X/Grok.

Aunque no todos los usuarios lo saben, Google Maps incorpora un sistema de alertas tempranas que informa sobre la ubicación de cinemómetros y operativos de tránsito.

A diferencia de otras funciones que se encuentran activadas por defecto, el aviso de radares requiere una configuración previa. Para habilitarlo, es necesario ingresar al menú de “Configuración” de la aplicación, acceder a los “Ajustes” de navegación y activar la opción “Alertas de radares”.

Una vez configurada, la app muestra en el mapa los radares fijos (señalizados con un ícono de cámara) y también notificaciones sobre controles móviles y operativos policiales reportados en tiempo real por otros conductores.

La app muestra los radares fijos, y notificaciones sobre controles móviles y operativos policiales. Foto: X/Grok.

Más allá del ahorro económico que supone evitar una multa, estas alertas tienen un impacto directo en la seguridad vial. Datos del sector indican que una parte significativa de las infracciones urbanas se registra en zonas con radares fijos que carecen de señalización visible.

En este contexto, el aviso sonoro que emite la aplicación antes de llegar a un punto de control actúa como un recordatorio para moderar la velocidad y reforzar una conducción responsable.

Responsabilidad al volante

La herramienta resulta especialmente efectiva en Argentina gracias al aporte colaborativo de los usuarios, que actualizan y validan la información sobre controles en rutas y corredores clave del país.

Los límites de velocidad forman parte de la responsabilidad que debe asumir cada conductor. Foto: Freepik.

Sin embargo, especialistas en seguridad vial subrayan que estas asistencias digitales no reemplazan la responsabilidad individual ni el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos por la normativa vigente.

Mantener la aplicación actualizada es un aspecto central para asegurar que la información disponible sea confiable y precisa, contribuyendo así a una experiencia de conducción más segura antes de salir a la calle.