Parque Nacional Mburucuyá. Foto: Parques Nacionales

El otoño comienza a instalarse en los Parques Nacionales de Argentina y con él llegan los cambios que la convierten en una época ideal para realizar turismo de naturaleza en prácticamente la totalidad de las regiones del país.

Las temperaturas descienden, volviendo los días más amenos para actividades como senderismo y trekking. Además, la vegetación varía en muchos casos hacia tonos más rojizos, naranjas y amarillos generando postales únicas; mientras que en zonas del norte las lluvias comienzan a ceder, facilitando los accesos y volviendo más aptos los senderos y áreas de uso público.

Parque Nacional Calilegua. Foto: Parques Nacionales

A continuación, un repaso por cinco Parques Nacionales de distintas regiones de la Argentina que son ideales para visitar durante una escapada en la temporada otoñal.

Parque Nacional Calilegua

Ubicado sobre las laderas orientales de las Sierras de Calilegua, en la provincia de Jujuy, forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas (UNESCO) e invita a explorar sus profundos valles y quebradas cubiertos por una vegetación exuberante.

El Parque cuenta con más de diez senderos pedestres, por lo que es una opción ideal para practicar el senderismo y el avistaje de aves y fauna en general; con áreas recreativas, miradores, sanitarios y área de acampe libre y gratuito.

Parque Nacional Calilegua. Foto: Parques Nacionales

Dado que está atravesada por la Ruta Provincial 38, el área puede recorrerse también en auto, siendo posible aprovechar el hospedaje y los servicios turísticos en localidades cercanas como Calilegua y Libertador General San Martín, al sur, o San Francisco del Valle, al norte.

Parque Nacional Mburucuyá

Ubicado en la gran depresión del Iberá, conserva muestras de tres ecorregiones que convergen: el Chaco Húmedo (vegetación densa), el Espinal (seco y espinoso) y la Selva Paranaense (con una rica biodiversidad). Además, el área es vecina a la localidad de Mburucuyá, que fue reconocida como Cuna del Chamamé y cuenta con un Museo y circuitos temáticos vinculados a esta música declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Parque Nacional Mburucuyá. Foto: Parques Nacionales

El área protegida es hogar de más de 300 especies y cuenta con cuatro senderos para atravesar diversos ambientes junto a su flora y fauna asociada. Ofrece también áreas de recreación, picnic y acampe para pasar tanto el día como la noche, junto con servicios varios para la estadía.

Parque Nacional Mburucuyá. Foto: Parques Nacionales

Parque Nacional Pre-Delta

Si bien el área protegida se puede visitar durante todo el año, el descenso de temperaturas trae aire fresco para recorrer sus senderos o aventurarse en una salida en kayak junto a prestadores habilitados.

Distintos recorridos permiten adentrarse entre bosques ribereños y ambientes acuáticos, así como sectores de pastizal y vegetación propia del Espinal, donde puede observarse la gran diversidad de aves protegidas por el Parque. También permite disfrutar del día en el área de picnic o recreativa diurna La Jaula, equipada con fogones o parrilleros, mesas y bancos.

Parque Nacional Pre-Delta. Foto: Parques Nacionales

El Parque cuenta con área de acampe agreste gratuito (es necesario registrarse al ingresar al área) con fogones y baños, para quien prefiera optar por una pernoctar en un entorno natural. Como alternativas se suma la oferta de servicios en la vecina localidad de Diamante, ubicada a solo 4,5 km del Parque y donde se pueden realizar múltiples actividades náuticas, recreativas y culturales

Parque Nacional Los Arrayanes / Nahuel Huapi

El Parque Nacional Los Arrayanes fue creado en 1971 como área protegida separada del Parque Nacional Nahuel Huapi. Conserva ejemplares de arrayanes con más de 650 años de edad y una altura superior a los 15 metros, permitiendo adentrarse en un bosque lleno de matices entre tonos verdes y canela.

Parque Nacional Los Arrayanes / Nahuel Huapi. Foto: Parques Nacionales

Es un área con diversos destinos turísticos consolidados en zonas cercanas: la importante ciudad de Bariloche, el encanto de Villa La Angostura y la Villa Traful en la Zona Norte, entre otras localidades; todas ellas con amplia oferta de alojamiento y servicios.

En la planificación de la visita a este Parque pueden sumarse actividades y recorridas en diversos sectores del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyos lagos, senderos, áreas recreativas y de acampe suman múltiples opciones para complementar la experiencia del bosque de arrayanes.

Parque Nacional Los Arrayanes / Nahuel Huapi. Foto: Parques Nacionales

Parque Nacional Tierra del Fuego

El área protegida más austral de Argentina resguarda bosques andino-patagónicos testigos del encuentro del tramo final de la Cordillera de los Andes con el mar en el Canal de Beagle, que conecta los océanos Atlántico y Pacífico Sur.

En otoño, el espectáculo de las lengas, especie predominante en los bosques conservados en el Parque, toma lugar comenzando a tornar rojizas las laderas montañosas que enmarcan el Parque. Ofrece variadas actividades y servicios a los visitantes, tales como senderismo de baja y alta dificultad, excursiones náuticas y playas, áreas recreativas y gastronomía.

Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales

Para quien no quiera pernoctar en las áreas de acampe libre dentro del Parque, la cercana ciudad de Ushuaia es el principal centro urbano de la isla y un destino turístico en sí mismo, abriendo un sinnúmero de alternativas para complementar la visita al área protegida.