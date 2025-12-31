Entre bosques, playas y palmeras: el destino furor de Entre Ríos a solo 4 horas de CABA para visitar este verano

Este paraíso argentino es un área natural protegida donde se puede pasar la noche y vivir el paisaje desde adentro, con palmeras centenarias, ríos y senderos para disfrutar de amaneceres y atardeceres con el encantador trinar de los pájaros. Conocélo.

El Palmar, Entre Ríos. Foto: Turismo Entre Ríos.

El verano en la Argentina invita a descubrir destinos donde el agua, el relax y la naturaleza se combinan para crear experiencias inolvidables. En este contexto, la Costa Atlántica es el lugar ideal de encuentro durante la época estival para millones de turistas que eligen el mar.

El Partido de La Costa, Mar del Plata y Necochea son los principales destinos en la provincia de Buenos Aires, pero también se suma Las Grutas (Chubut). Además, Córdoba con sus ríos de montaña tiene su encanto que atrae al turismo interno de la provincia y del país, principalmente.

El Palmar, Entre Ríos. Foto: Turismo Entre Ríos.

Por supuesto que las Cataratas del Iguazú son siempre elegidas y, camino a ellas, por la Ruta Nacional 14, se encuentra un destino que es cada vez más visitado porque, además de poder disfrutar del río, permite acampar y realizar caminatas por senderos entre la vegetación y, en compañía de la fauna del lugar.

En sintonía, las reservas, los espacios abiertos y parques nacionales ganan protagonismo. ¿De cuál se trata? Del Parque Nacional El Palmar, ubicado en el Departamento de Colón, en la provincia de Entre Ríos, donde la naturaleza invita a disfrutarla con gratitud y respeto.

El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

Las escapadas cortas y los destinos cercanos siguen creciendo gracias a su oferta económica y variada. Además, la distancia entre la Ciudad de Buenos Aires y la Costa Atlántica, y entre el Obelisco y los destinos entrerrianos como El Palmar y las termas de Colón, por ejemplo, demandan tiempos de manejo en rutas similares.

¿Qué actividades hay para hacer en el Parque Nacional El Palmar?

El Parque Nacional El Palmar es un área natural protegida donde se puede pasar la noche y vivir el paisaje desde adentro, con palmeras centenarias, ríos y senderos para disfrutar de amaneceres y atardeceres con el encantador trinar de los pájaros.

El Palmar, Entre Ríos. Foto: Tripin Argentina.

Avistaje de aves

Hay más de 270 especies registradas y brinda la posibilidad de observar la fauna típica del lugar, como carpinchos, zorros, vizcachas y numerosas aves ribereñas.

Día de playa

Disfrutar de la playa sobre el río Uruguay es un clásico que muchos lugareños aprovechan cada año en la región.

Paseos por el río

También, es posible realizar canotaje y andar en kayak.

Picnics

Organizar un picnic es más que comprar comida para el almuerzo o la merienda, ya que también es un momento que invita a descansar en zonas habilitadas y hospedarse en el camping organizado, el cual cuenta con servicios, proveeduría y parrillas.

Senderos peatonales

Están pensados para distintos niveles de dificultad.

¿A qué distancia se encuentra El Palmar de la Ciudad de Buenos Aires?

El parque se encuentra aproximadamente a 330 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y se llega manejando por la Autovía 14, mientras que, desde Paraná, capital provincial, son 260 kilómetros.

El Palmar es un destino magnífico para quienes buscan pasar más tiempo en la naturaleza, combinando río, palmares y caminatas en uno de los paisajes más singulares de la Mesopotamia argentina.