El clásico Toshiba de la Línea Roca, con su estética original, está cada vez más cerca de volver a las vías. Foto: X @AmbaTransporte

En medio de la nostalgia ferroviaria que atraviesa a generaciones de usuarios, una noticia comienza a tomar forma en los talleres del sur del conurbano bonaerense: el clásico Toshiba de la Línea Roca, con su estética original, está cada vez más cerca de volver a las vías. El proyecto, impulsado en el marco del 40° aniversario de su llegada al país, busca rendir homenaje a una de las formaciones más emblemáticas del sistema ferroviario argentino.

La iniciativa se desarrolla en los talleres de Remedios de Escalada, donde avanzan los trabajos para reconstruir una formación a imagen y semejanza del tren japonés que marcó una época. La restauración apunta a respetar con fidelidad su identidad visual: el blanco predominante, acompañado por franjas verdes y rojas.

La restauración respetará su identidad visual: el blanco predominante, acompañado por franjas verdes y rojas. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Aunque todavía no hay confirmación oficial sobre su regreso al servicio regular, todo indica que el objetivo es que la formación vuelva a circular e incluso pueda transportar pasajeros. Por ahora, las tareas incluyen tanto la recuperación estética como la revisión integral de los sistemas mecánicos y eléctricos, fundamentales para garantizar condiciones de seguridad.

Historia de los trenes Toshiba en Argentina: modernización y cambio en la Línea Roca

Los trenes Toshiba llegaron a la Argentina a mediados de la década de 1980, en un contexto de modernización del sistema ferroviario metropolitano. Fabricados en Japón, representaron un salto tecnológico para la Línea Roca, que hasta entonces operaba con material rodante más antiguo.

Los trenes Toshiba llegaron a la Argentina a mediados de la década de 1980, en un contexto de modernización. Foto: X @AmbaTransporte

Su incorporación permitió mejorar la frecuencia y la calidad del servicio. Sin embargo, fue su diseño el que dejó una huella profunda en la memoria colectiva. Durante décadas, estas formaciones fueron protagonistas del día a día de miles de pasajeros que viajaban entre Plaza Constitución y distintos puntos del sur del Gran Buenos Aires.

Regreso del tren Toshiba: nostalgia, usuarios y posible vuelta a las vías

Con el paso del tiempo, los Toshiba se convirtieron en una postal clásica del conurbano bonaerense. Por eso, su restauración tiene un fuerte componente simbólico que conecta con la historia del transporte público en el país.

Fabricados en Japón, representaron un salto tecnológico para la Línea Roca, que operaba con material rodante antiguo. Foto: X @AmbaTransporte

Para muchos usuarios, representa la posibilidad de revivir una experiencia cotidiana; para los amantes de los trenes, una oportunidad única de volver a ver en funcionamiento una formación icónica. La expectativa crece entre quienes esperan al menos un recorrido especial.

Habrá que aguardar nuevos anuncios oficiales, pero todo indica que el regreso del Toshiba —aunque sea de forma conmemorativa— está cada vez más cerca. Sería un viaje al pasado que podría volver a emocionar a miles de argentinos.