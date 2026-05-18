Calendario Foto: Foto generada con IA

Tras el feriado por el Día de los Trabajadores, el cronograma oficial detalla que el mes de mayo estará marcado por otra jornada de descanso.

De acuerdo con el Gobierno nacional, el lunes 25 se conmemora el Día de la Revolución de Mayo, un feriado inamovible que, al caer en lunes, permitirá a trabajadores y estudiantes disfrutar de tres días consecutivos de descanso en todo el país.

Esto configura otro fin de semana largo completo, desde el sábado 23 hasta el lunes 25, sin necesidad de días puente ni jornadas no laborables intermedias. La cercanía entre ambos feriados convierte a mayo en un mes particularmente beneficioso para quienes planifican con anticipación.

Por qué estos feriados no se pueden cambiar

Tanto el 1° como el 25 de mayo forman parte del grupo de feriados nacionales inamovibles, establecidos por ley debido a su relevancia histórica y social. En el caso del Día del Trabajador, su origen se remonta a las luchas obreras de fines del siglo XIX, mientras que el 25 de mayo marca el nacimiento del primer gobierno patrio en la Argentina.

A diferencia de otros feriados que pueden trasladarse para fomentar el turismo, estas fechas permanecen fijas sin importar el día de la semana en que caigan.

Calendario de feriados en 2026. Foto: Unsplash.

Impacto en el turismo y la economía

La confirmación de un doble fin de semana largo en un mismo mes genera un efecto directo en el turismo interno. Hoteles, restaurantes, agencias de viaje y economías regionales suelen registrar picos de actividad en este tipo de escenarios.

Además, muchos empleadores y familias utilizan estas fechas para organizar descansos escalonados, lo que permite distribuir mejor las vacaciones y evitar la concentración en temporada alta.

Fines de semana largos que quedan en 2026

A lo largo del año todavía quedan varias oportunidades para descansar:

Mayo: del sábado 23 al lunes 25 de mayo.

Junio: del sábado 13 al lunes 15 (por el traslado del feriado de Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes)

Julio: Del jueves 9 (Día de la Independencia) al domingo 12 (viernes 10 feriado puente)

Agosto: del sábado 15 al lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín)

Octubre: del sábado 10 al lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural)

Noviembre: del sábado 21 al lunes 23 (Día de la Soberanía Nacional)

Diciembre: del sábado 5 al martes 8 (fin de semana largo extendido por día no laborable + Día de la Inmaculada Concepción de María)

Feriados inamovibles que quedan en 2026