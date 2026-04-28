Hoy en San Salvador de Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.

Mañana se esperan 22° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 19°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Salvador de Jujuy.