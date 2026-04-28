Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio
Un ejemplo de cómo el aislamiento, lejos de ser un obstáculo, permitió resguardar un patrimonio Foto: Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy

Si vivís en San Salvador de Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en San Salvador de Jujuy

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 5 - 23 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
14°
Viento
Sur 9 - 27 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Noroeste 13 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Salvador de Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 22° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Salvador de Jujuy.

Máxima: 16°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:41
Puesta del sol18:55
Horas de luz11h 14m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – San Salvador de Jujuy

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Salvador de Jujuy?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en San Salvador de Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Salvador de Jujuy?

El sol sale hoy en San Salvador de Jujuy a las 07:41 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 11h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Salvador de Jujuy?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Salvador de Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Salvador de Jujuy?

El pronóstico para hoy en San Salvador de Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Salvador de Jujuy?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en San Salvador de Jujuy soplarán a una velocidad de 14 - 34 km/h.

Ubicación de San Salvador de Jujuy

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sureste 1 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Este 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 3 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Este 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Oeste 4 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Noreste 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 2 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 3 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Este 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 10° Este 4 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 12° 12° Sur 3 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 14° 14° Sureste 5 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Sureste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 16° 16° Sureste 10 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 16° 16° Sur 11 - 32 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Sur 10 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Sur 9 - 27 km/h 0% Cubierto
18:00 13° 13° Suroeste 8 - 28 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Oeste 10 - 24 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 10° Noroeste 10 - 27 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
21:00 Norte 9 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
22:00 Noroeste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 14 - 34 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 9 - 31 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.