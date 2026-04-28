Pronóstico en San Salvador de Jujuy: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en San Salvador de Jujuy se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16°. Con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm (0 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en San Salvador de Jujuy o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 16°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Jujuy promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 5° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en San Salvador de Jujuy
Hoy en San Salvador de Jujuy se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 5° y llegará a una máxima de 16°.
Viento: 14 - 34 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.4 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 22° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 19°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Salvador de Jujuy.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:41
|Puesta del sol
|18:55
|Horas de luz
|11h 14m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – San Salvador de Jujuy
¿Cómo estará el tiempo hoy en San Salvador de Jujuy?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en San Salvador de Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 5° y una máxima de 16°.
¿A qué hora sale el sol hoy en San Salvador de Jujuy?
El sol sale hoy en San Salvador de Jujuy a las 07:41 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 11h 14m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en San Salvador de Jujuy?
El índice UV máximo esperado para hoy en San Salvador de Jujuy es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en San Salvador de Jujuy?
El pronóstico para hoy en San Salvador de Jujuy indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Salvador de Jujuy?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en San Salvador de Jujuy soplarán a una velocidad de 14 - 34 km/h.
Ubicación de San Salvador de Jujuy
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|10°
|Sureste 1 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|7°
|7°
|Este 7 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|7°
|8°
|Oeste 3 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|7°
|6°
|Este 7 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|7°
|7°
|Oeste 4 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|06:00
|6°
|6°
|Noreste 5 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|6°
|7°
|Sur 2 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|6°
|7°
|Oeste 3 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|8°
|7°
|Este 5 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|9°
|10°
|Este 4 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|11:00
|12°
|12°
|Sur 3 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|14°
|14°
|Sureste 5 - 23 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|15°
|15°
|Sureste 10 - 27 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|14:00
|16°
|16°
|Sureste 10 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|16°
|16°
|Sur 11 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Sur 10 - 31 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|14°
|14°
|Sur 9 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|13°
|13°
|Suroeste 8 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|11°
|11°
|Oeste 10 - 24 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|20:00
|10°
|9°
|Noroeste 10 - 27 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|21:00
|9°
|8°
|Norte 9 - 29 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|22:00
|9°
|7°
|Noroeste 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|23:00
|9°
|6°
|Norte 14 - 34 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|8°
|7°
|Norte 9 - 31 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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