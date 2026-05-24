El hallazgo refuerza la teoría de que la Amazonía estuvo habitada por sociedades mucho más complejas de lo que se creía. Foto: EFE.

La selva amazónica continúa sorprendiendo a arqueólogos y científicos con descubrimientos capaces de cambiar la historia conocida sobre las antiguas civilizaciones de América del Sur. Esta vez, un hecho completamente inesperado dejó al descubierto siete enormes esferas de arcilla enterradas bajo tierra, ocultas durante siglos en una remota región del Amazonas.

Todo ocurrió luego de la caída de un árbol de gran tamaño, que removió parte del suelo y expuso piezas arqueológicas que permanecían ocultas bajo la vegetación. El descubrimiento se produjo en el sitio arqueológico Lago do Cochila, una zona considerada clave para entender cómo vivían las poblaciones ancestrales de la Amazonía.

Las misteriosas esferas de arcilla aparecieron enterradas bajo un árbol caído en plena selva amazónica. Foto: Mamirauá Institute.

Las misteriosas estructuras aparecieron dentro de una isla artificial construida por antiguos habitantes de la región, una evidencia que vuelve a demostrar que el Amazonas estuvo lejos de ser un territorio vacío o aislado antes de la llegada de los europeos.

¿Cómo eran las esferas encontradas en el Amazonas?

Las siete piezas halladas son enormes urnas funerarias de arcilla. Algunas alcanzan hasta 89 centímetros de diámetro y la más grande pesa cerca de 350 kilos. Según las investigaciones preliminares, estas estructuras eran utilizadas en complejos rituales funerarios vinculados a creencias espirituales sobre la muerte y el paso hacia otra vida.

Dos de las urnas contenían restos humanos, mientras que otras guardaban huesos de animales, semillas y restos de especies como peces, tortugas y ranas. Para los especialistas, estos elementos indican que las ceremonias desarrolladas por las antiguas comunidades amazónicas eran mucho más sofisticadas de lo que durante años se creyó.

Arqueólogos encontraron urnas funerarias gigantes en una isla artificial construida por antiguos pueblos del Amazonas. Foto: Mamirauá Institute.

El arqueólogo Márcio Amaral explicó que las piezas descubiertas no coinciden con ninguna tradición cerámica conocida hasta ahora en la región del Solimões Medio ni en otras áreas de la Amazonía brasileña.

El Amazonas y las antiguas civilizaciones ocultas

El hallazgo volvió a fortalecer una teoría que gana cada vez más peso entre los investigadores: la Amazonía estuvo habitada por sociedades organizadas capaces de modificar el ambiente, construir estructuras y desarrollar complejos sistemas culturales.

Las islas artificiales donde aparecieron las urnas fueron creadas por acción humana y no por procesos naturales. Los expertos creen que estos pueblos adaptaban el terreno selvático para establecer zonas habitables y ceremoniales en medio del ecosistema amazónico.

Algunas de las piezas contenían restos humanos, semillas y huesos de animales utilizados en rituales ceremoniales. Foto: Mamirauá Institute.

Además, los investigadores sospechan que los rituales funerarios incluían largos procesos de transformación de los cuerpos antes de ser depositados dentro de las urnas, casi como una preparación simbólica para otra existencia.

Los misterios que todavía rodean al descubrimiento

A pesar de la importancia del hallazgo, todavía existen numerosos interrogantes abiertos. Los arqueólogos aún no pudieron determinar con exactitud la antigüedad de las urnas, aunque creen que pertenecen a una cultura precolombina con cientos o incluso miles de años de historia.

Investigadores todavía intentan determinar la antigüedad y el origen exacto de las enigmáticas esferas funerarias. Foto: EFE.

Tampoco está claro si las mismas comunidades que construyeron las islas artificiales fueron las responsables de fabricar las enormes esferas funerarias. El descubrimiento, sin embargo, refuerza la idea de que el Amazonas todavía esconde innumerables secretos arqueológicos bajo la selva y que muchas de las antiguas civilizaciones sudamericanas permanecen parcialmente desconocidas para la ciencia moderna.

Con cada nuevo hallazgo, los investigadores reconstruyen una imagen más compleja y avanzada de las sociedades que habitaron la región mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos.