Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 27 de abril de 2026
Clima Diario
En Jujuy, el clima para hoy lunes 27 de abril de 2026 se presenta con un día mayormente despejado. En la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, con temperaturas mínimas alrededor de 4.2°C. La humedad máxima se espera alcanzará el 83% durante el inicio del día, haciendo que el aire se sienta fresco y húmedo con una brisa suave proveniente del noroeste.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán con una mezcla de sol y nubes. Las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 18.4°C, proporcionando un ambiente placentero para actividades al aire libre. El viento se manifestará más fuerte, con ráfagas de hasta 13 km/h, principalmente del noroeste. La exposición directa podría requerir protección, por lo que se recomienda buscar sombra o usar sombreros.
Se sugiere llevar un abrigo ligero si planea salir por la noche debido al descenso de las temperaturas.