En Jujuy, el clima para hoy lunes 27 de abril de 2026 se presenta con un día mayormente despejado. En la mañana, el cielo estará ligeramente nublado, con temperaturas mínimas alrededor de 4.2°C. La humedad máxima se espera alcanzará el 83% durante el inicio del día, haciendo que el aire se sienta fresco y húmedo con una brisa suave proveniente del noroeste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán con una mezcla de sol y nubes. Las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 18.4°C, proporcionando un ambiente placentero para actividades al aire libre. El viento se manifestará más fuerte, con ráfagas de hasta 13 km/h, principalmente del noroeste. La exposición directa podría requerir protección, por lo que se recomienda buscar sombra o usar sombreros.

Se sugiere llevar un abrigo ligero si planea salir por la noche debido al descenso de las temperaturas.