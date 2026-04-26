Hoy en Jujuy, el clima estará parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas tendrán un rango entre los 4.2°C y 18.4°C, ofreciendo un margen confortable a lo largo del día. La humedad se mantendrá estable en un 85%. Además, se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas no presentarán cambios significativos, manteniéndose el cielo con pocas nubes. La temperatura máxima se mantendrá alrededor de los 18.4°C, con una sensación térmica agradable. La velocidad del viento descenderá ligeramente y la humedad se estabilizará, permitiendo una jornada sin mayores sobresaltos.