Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: Cómo estará el clima este domingo 26 de abril de 2026
Clima Diario
Hoy en Jujuy, el clima estará parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas tendrán un rango entre los 4.2°C y 18.4°C, ofreciendo un margen confortable a lo largo del día. La humedad se mantendrá estable en un 85%. Además, se espera que los vientos soplen a una velocidad máxima de 10 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
Durante la tarde y noche, las condiciones climáticas no presentarán cambios significativos, manteniéndose el cielo con pocas nubes. La temperatura máxima se mantendrá alrededor de los 18.4°C, con una sensación térmica agradable. La velocidad del viento descenderá ligeramente y la humedad se estabilizará, permitiendo una jornada sin mayores sobresaltos.
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