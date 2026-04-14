Piden que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad. Foto: Noticias Argentinas

Un conjunto de organizaciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad acudió al Ministerio de Economía este martes 14 de abril para presentar una nota dirigida al ministro Luis Caputo. La delegación reclamó respuestas ante la situación crítica que atraviesa el sector y advirtió sobre las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad y las instituciones que las acompañan para sostener prestaciones básicas.

En la nota, las organizaciones expusieron las siguientes necesidades:

Medidas urgentes que garanticen el cumplimiento de derechos

Financiamiento adecuado de los servicios

Continuidad de políticas públicas que aseguren la inclusión y la atención integral

Ministerio de Economía

Movilización de Discapacidad al Ministerio de Economía: los detalles de la carta de las organizaciones

Las organizaciones se acercaron hasta el edificio situado en Hipólito Irigoyen 250 y mediante dicha presentación, solicitaron la inmediata aplicación presupuestaria y la transferencia de los fondos correspondientes al Programa Federal Incluir Salud, a fin de que puedan efectivizar en tiempo y forma los pagos de las prestaciones brindadas a beneficiarios de Incluir Salud, Pensiones No Contributivas (PNC) y afiliados de PAMI, cuyas prestaciones se sostienen con dichos fondos en el marco de la Ley 24.901.

Discapacidad Foto: Foto generada con IA

Además, se reclamó que se garanticen los fondos necesarios para la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, “resultando indispensable para el sostenimiento del sistema prestacional”, según expresaron a través de un comunicado. “La emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones. Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”, aseveraron.