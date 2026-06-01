Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Feriados 2026: cuántos findes XXL hay entre junio y julio y cuándo empiezan las vacaciones de invierno

El calendario oficial de feriados incluye varios fines de semana extendidos en lo que resta del año, entre ellos uno de cuatro días y otro de cuatro jornadas consecutivas en diciembre. La lista completa, en la nota.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Actualizado el 1 de junio de 2026 a las 10:24
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
¿Cuáles son los fines de semana largos antes de las vacaciones de invierno?
¿Cuáles son los fines de semana largos antes de las vacaciones de invierno? Foto: Freepik
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tras el fin de semana largo de mayo, muchos argentinos ya empiezan a mirar el calendario de junio para planificar una nueva escapada o disfrutar de unos días de descanso. Antes de las vacaciones de invierno, habrá dos fines de semana largos que permitirán realizar viajes cortos o aprovechar tiempo extra en casa.

Además, el calendario oficial de feriados incluye varios fines de semana extendidos en lo que resta del año, entre ellos uno de cuatro días y otro de cuatro jornadas consecutivas en diciembre.

Cuáles son los fines de semana largos antes de las vacaciones de invierno

Junio

  • Del sábado 13 al lunes 15.
  • El descanso se producirá por el traslado del feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, que originalmente se conmemora el 17 de junio.

Será el primer fin de semana largo del invierno calendario y una oportunidad ideal para realizar una escapada de tres días.

Julio

  • Del jueves 9 al domingo 12 de julio.
  • Será uno de los descansos más extensos de la primera mitad del año.

El esquema combinará el feriado inamovible del Día de la Independencia, el jueves 9 de julio, con el feriado puente turístico del viernes 10 de julio. De esta manera, habrá cuatro días consecutivos de descanso para quienes no deban trabajar durante el feriado puente.

Contenido Recomendado

Feriado confirmado en junio 2026:se traslada y deja un finde XL de 3 días

Feriado confirmado en junio 2026: se traslada y deja un finde XL de 3 días

Feriados 2026:cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos quedan en el año

Feriados 2026: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos quedan en el año
¿Cuál es el próximo fin de semana XXL? Foto: Freepik

Cómo quedarán las vacaciones de invierno en cada provincia

Una vez finalizado el fin de semana largo de julio, comenzará el receso escolar de invierno, que este año volverá a implementarse de manera escalonada para evitar la concentración masiva de turistas en los principales destinos del país.

Provincias que tendrán vacaciones del 6 al 17 de julio

  • Córdoba
  • Entre Ríos
  • Mendoza
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Fe

Provincias que tendrán vacaciones del 13 al 24 de julio

  • Catamarca
  • Chubut
  • Corrientes
  • Formosa
  • Jujuy
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Misiones
  • Neuquén
  • Río Negro
  • Salta
  • Santa Cruz
  • Tierra del Fuego
  • Tucumán

Provincias que tendrán vacaciones del 20 al 31 de julio

  • Buenos Aires
  • Ciudad de Buenos Aires
  • Chaco
  • Santiago del Estero

La distribución escalonada es una práctica habitual dentro del sistema educativo argentino y también busca favorecer la actividad turística durante toda la temporada invernal.

¿Qué fines de semana largos quedan en 2026? Foto: NA

Los fines de semana largos que quedan en 2026

Junio

  • Del sábado 13 al lunes 15 de junio.

Julio

  • Del jueves 9 al domingo 12 de julio.

Agosto

  • Del sábado 15 al lunes 17 de agosto: por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Octubre

  • Del sábado 10 al lunes 12 de octubre: por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

  • Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: por el Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Del sábado 5 al martes 8 de diciembre: será el fin de semana largo más extenso de lo que resta del año gracias al día no laborable del lunes 7 y al feriado de la Inmaculada Concepción de María del martes 8.

¿Qué feriados quedan en 2026? Foto: Pexels.

Los feriados que quedan en 2026

Feriados inamovibles

  • 20 de junio
  • 9 de julio
  • 8 de diciembre
  • 25 de diciembre

Feriados trasladables

  • 15 de junio (por el 17 de junio)
  • 17 de agosto
  • 12 de octubre
  • 23 de noviembre (por el 20 de noviembre)

Días no laborables

  • 10 de julio
  • 7 de diciembre

Un calendario ideal para planificar escapadas

Entre junio y julio habrá dos oportunidades consecutivas para realizar viajes cortos antes del inicio de las vacaciones de invierno. El fin de semana largo de junio ofrecerá tres días de descanso, mientras que el de julio se extenderá durante cuatro jornadas, convirtiéndose en uno de los más esperados del año para el turismo interno.

FeriadosFin de semana largoCalendario
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

author

Notas Más leídas

  1. PAMI exige validar la identidad de sus usuarios:cómo hacer el trámite para no perder el acceso

    PAMI exige validar la identidad de sus usuarios: cómo hacer el trámite para no perder el acceso

  2. La Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra clave:construyen un túnel que cambiará el tránsito en Villa Urquiza

    La Ciudad de Buenos Aires avanza con una obra clave: construyen un túnel que cambiará el tránsito en Villa Urquiza

  3. Chau al tráfico en hora pico:la histórica autopista que sumará un cuarto carril para agilizar la circulación en el tránsito

    Chau al tráfico en hora pico: la histórica autopista que sumará un cuarto carril para agilizar la circulación en el tránsito

  4. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este lunes 1 de junio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este lunes 1 de junio de 2026

  5. El supermercado furor de los 80 regresó a Buenos Aires:dónde abrieron sus locales y qué precios tienen sus ofertas

    El supermercado furor de los 80 regresó a Buenos Aires: dónde abrieron sus locales y qué precios tienen sus ofertas
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reforma Laboral vigente:cómo funcionarán las indemnizaciones por despido que establece el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

Reforma Laboral vigente: cómo funcionarán las indemnizaciones por despido que establece el nuevo Fondo de Asistencia Laboral

Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella por “su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia”

Cambios en el Congreso:La Libertad Avanza busca romper una tendencia histórica durante el Mundial 2026

Agenda Parlamentaria:el Gobierno busca un acuerdo para sesionar y aprobar fondos buitre, propiedad privada y pliegos

Economía

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Con el aumento de junio 2026, el saldo negativo de la SUBE alcanza para un solo boleto en colectivo y trenes, y no cubre ni un viaje en subte

Calendario de pagos ANSES en junio 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminado en 0

De cuánto es el saldo negativo de la SUBE en junio 2026:los montos actualizados para colectivos, subtes y los distintos trenes

Blanqueo de trabajadores:uno por uno, los puntos clave que establece la Reforma Laboral que oficializó el Gobierno

Internacionales

El inquietante proyecto sobre armas químicas de Corea del Norte:qué revelan los informes internacionales

El inquietante proyecto sobre armas químicas de Corea del Norte: qué revelan los informes internacionales

Paraguay:detuvieron al ganador de un concurso del youtuber MrBeast con 260 kilos de marihuana

Elecciones en Colombia:Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial

China acelera la construcción de su primer portaaviones nuclear y desafía el poderío naval de Estados Unidos