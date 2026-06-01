Subte Línea C

El servicio de la Línea C del subte porteño que una las estaciones de Constitución y Retiro se encuentra interrumpido este lunes debido a una medida de fuerza gremial.

El paro, anunciado a última hora del domingo, genera complicaciones y largas filas para subir a los colectivos, sobre todo en las terminales ya que muchos usuarios desconocían la interrupción del servicio.

El anuncio había sido confirmado anoche de manera oficial por Néstor Segovia, secretario General de la Asociación de Gremiales de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP).

El paro, anunciado a última hora del domingo, genera complicaciones y largas filas para subir a los colectivos (NA)

Paro de subte en la línea C: las razones de la medida de fuerza

El conflicto radica en una denuncia por el incumplimiento de compromisos vinculados a la salud laboral y la seguridad ambiental dentro de las formaciones de la red. Según explicaron desde el sindicato, la empresa concesionaria no acató los plazos estipulados en negociaciones previas.

“La empresa no cumple con el acuerdo firmado en el acta del 31/5/24 donde los Nagoya 5000 con asbesto ya no estarían en circulación para esta fecha”, indicó el dirigente gremial.

Paro de subtes, el anuncio de Segovia. Foto: @nestor_segovia

El asbesto (o amianto) es un grupo de minerales fibrosos naturales que se utilizó históricamente como aislante e ignífugo. Cuando se deteriora o se manipula, libera microfibras que quedan suspendidas en el aire. Al inhalarse, pueden alojarse en los pulmones causando graves enfermedades.

Hacia el cierre de su mensaje, el referente de los “metrodelegados” ratificó la postura inflexible del sector frente a la problemática de este material en el transporte público. “¡No queremos más asbesto en el subte!”, enfatizó.

Hasta qué hora es el paro de la línea C

Si bien no fue confirmado el cronograma de la medida de fuerza, se estima que la línea C del subte porteño se encontrará paralizada durante toda la jornada de este lunes 1 de junio.

Cuáles son las estaciones afectadas por el paro

Constitución

San Juan

Independencia

Moreno

Avenida de Mayo

Diagonal Norte

Lavalle

General San Martín

Retiro

El comunicado oficial de Emova

Ante el anuncio de una medida de fuerza por parte de un grupo de delegados para este lunes 1 de junio en la Línea C, Emova manifiesta su preocupación por este tipo de acciones sindicales que perjudican directamente a los usuarios.

La compañía ratifica que continúa trabajando desde 2018 en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red, incluida la flota Nagoya en la que se han realizado trabajos de oclusión de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SBASAU. Así consta en el convenio renovado hasta el 31 de julio ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad.

Asimismo, se continúa monitoreando que el ámbito del Subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos.

Prueba de ello son las más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo del Subte que arrojan resultados muy por debajo de los considerados adecuados para la salud en su totalidad. Las mediciones se realizan constantemente y están a cargo de instituciones y laboratorios validados. Se pueden consultar los avances del plan de desasbestizado en: https://buenosaires.gob.ar/infraestructura/subte/plan-de-desasbestizado