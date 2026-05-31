Credenciales para jubilados Foto: Foto generada con IA

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) activó un nuevo esquema de validación de identidad en Mi PAMI, su plataforma digital, y desde ahora los afiliados deberán actualizar sus datos personales si quieren seguir usando los servicios online sin inconvenientes. La medida apunta a reforzar la seguridad y reducir fraudes que afectan, especialmente, a adultos mayores.

El cambio impacta tanto en la web como en la aplicación móvil. A partir de esta actualización, los usuarios deben confirmar información clave vinculada a su perfil y completar un proceso de autenticación más robusto. Quienes no lo hagan podrían enfrentar bloqueos preventivos o limitaciones de acceso.

Qué cambió en Mi PAMI y por qué es obligatoria la validación

Desde el organismo explicaron que el crecimiento de los trámites virtuales elevó los riesgos de hackeos, robo de cuentas y estafas digitales, lo que motivó la implementación de este nuevo control. La validación busca garantizar que cada cuenta esté asociada a una identidad real y verificada.

Programa de Atención Médica Integral (PAMI). Foto: NA

Entre los datos obligatorios a actualizar figuran el correo electrónico, un número de celular vigente y la confirmación de datos personales ya registrados. Además, el sistema exige generar una contraseña segura, con mayores estándares de protección.

Paso a paso: cómo validar la identidad en la plataforma

El proceso debe realizarse dentro de la plataforma oficial. Para iniciar, el afiliado tiene que ingresar con su usuario habitual en Mi PAMI. En caso de no tener cuenta, es necesario registrarse nuevamente en el sistema actualizado.

Una vez dentro, la plataforma solicitará validar el email mediante un código. Luego, se deberá cargar y verificar un teléfono celular, que será utilizado para recibir claves de seguridad durante futuros accesos o trámites.

El siguiente paso consiste en confirmar los datos personales. Es fundamental que la información coincida exactamente con la registrada en la base del organismo, ya que cualquier inconsistencia puede impedir completar la validación.

Mi PAMI Foto: PAMI

También será obligatorio actualizar o crear una nueva contraseña. Desde PAMI recomiendan utilizar combinaciones seguras y evitar compartirlas, ya que el acceso indebido a cuentas es una de las principales vías de fraude detectadas en los últimos meses.

Ingresar a Mi PAMI con usuario o registrarse

Validar el correo electrónico

Cargar y confirmar el celular

Revisar y confirmar datos personales

Crear o actualizar contraseña segura

Finalizar la validación para usar todos los servicios online

Una vez finalizado el proceso, los afiliados podrán continuar utilizando normalmente servicios como recetas electrónicas, órdenes médicas, turnos online y la credencial digital. En cambio, quienes no validen su identidad podrían tener dificultades para operar en estos sistemas.

El organismo aclaró que las credenciales físicas siguen vigentes durante 2026, por lo que las gestiones presenciales y el retiro de medicamentos en farmacias continúan funcionando sin cambios.

Recomendaciones de PAMI para evitar estafas digitales

En paralelo, PAMI recordó a sus afiliados que no solicita datos sensibles por teléfono, correo o mensajes. La recomendación es no compartir contraseñas, códigos de verificación ni información bancaria, y acceder siempre desde sitios oficiales para evitar engaños.