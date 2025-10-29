Tiene solo diez cuadras y está inspirada en París: la primera avenida de CABA que homenajeó a la Revolución de Mayo

Construida en la época de esplendor del país, este paseo fue testigo de los eventos más importante a lo largo de la historia. Orígenes y los edificios que se detienen en el tiempo.

Avenida de Mayo, Plaza del Congreso, turismo, Buenos Aires

Si la Avenida Corrientes “nunca duerme”, Avenida de Mayo es la madre que cuida celosa de todo lo que hacemos y en lo que nos vamos convirtiendo. Cuenta con tan solo diez cuadras, pero se transformó en la que vio a la Argentina nacer, crecer, festejar, llorar y aprender. Un repaso del cemento que fue y es la columna vertebral de un país al cual no deja de vigilar.

Avenida de Mayo, festejos por el Centenario, turismo, Buenos Aires

Su historia no es más que un fiel reflejo de la historia argentina: fue inaugurada el 9 de julio de 1894 y conecta Plaza de Mayo con Plaza del Congreso, en un intento simbólico de unir al Poder Ejecutivo con el Legislativo, algo que desde que el país se convirtió en Nación ha sido imposible. A fines del siglo XIX, Argentina se posicionaba como una potencia sudamericana a los ojos del mundo y en plena primera oleada inmigratoria que terminaría siendo decisiva en su estilo.

Avenida de Mayo en 1896, turismo, Buenos Aires

Se sabe que el país y su identidad fueron construidas por una fuerte influencia europea que se puede ver plasmada en varios sitios conocidos de Buenos Aires y esta avenida ciertamente no es la excepción. Podemos hacer dos divisiones claras: desde el Cabildo hasta 9 de Julio un estilo francés y desde 9 de Julio hasta Plaza del Congreso un estilo español que por momentos nos hace pensar que estamos de paseo por Madrid.

Avenida de Mayo en 1912, turismo, Buenos Aires

Avenida de Mayo, Plaza de Mayo, turismo, Buenos Aires

Para descubrirla hay que trazar una excursión imaginaria que podría comenzar en Plaza de Mayo un lugar mítico del país donde el pueblo ha manifestado sus mayores angustias como, entre otras, las primeras vueltas a la plaza de las Madres y Abuelas en la época de la Dictadura y no hace mucho cuando miles de fanáticos del fútbol hicieron largas horas de fila para poder despedirse de Diego Maradona y también su mayor felicidad cómo fue el regreso a la democracia en 1983.

Avenida de Mayo, Catedral, turismo, Buenos Aires

Frente a la Plaza tenemos dos de los edificios más importantes: Casa Rosada y el Cabildo, a su lado, casi como un vigilante en silencio, comienza la avenida con una impactante arboleda que espera ser descubierta. Estos son algunos de los sitios más destacados:

Edificio La Prensa

Ubicado al 575, data del año 1898, allí funcionó el famoso diario La Prensa, que perteneció a José Camilo Paz hasta su muerte en 1912. Desde 1985 es Monumento Histórico Nacional. Como su dueño era de ideología liberal, decidió edificar en un sitio que tuviese una impronta similar y no hubo mejor sitio para la época que Avenida de Mayo. De lo que respecta a su estilo está basado en la Escuela de Bellas Artes de París, sus arquitectos fueron Carlos Agote y Alberto Gainza.

Avenida de Mayo, edificio La Prensa, turismo, Buenos Aires

London City

La confitería fue inaugurada el 28 de septiembre de 1954 y se ubica al 591. El lugar ha recibido a cientos de figuras destacadas, pero sin lugar a dudas la más importante fue Julio Cortázar quién escribió allí una de sus novelas: Los Premios, la cual también se desarrolla en el café. En el año 2000 fue declarado como Bar Notable de la Ciudad de Buenos Aires.

Café Tortoni

Ubicado al 825 es de los lugares más conocidos de la avenida y de los cafés más destacados de la Ciudad, fundado en 1858 se convirtió en un símbolo de la cultura argentina con visitantes ilustres como Carlos Gardel, Alfonsina Storni, Federico García Lorca, Julio Cortázar y Jorge Luis Borges entre otros. El nombre del lugar es un homenaje que su primer dueño, un francés de apellido Touan, quiso hacerle al café con el mismo nombre ubicado en París. La mítica fachada fue realizada en 1898 por el arquitecto Alejandro Christophersen.

Avenida de Mayo, Café Tortoni, turismo, Buenos Aires

Hotel Castelar

Ya cruzando Avenida de 9 Julio nos encontramos con la parte “más española” de la avenida. Ubicado al 1152, este hotel fue por más de 90 años uno de los más tradicionales. Inaugurado en 1929, por el arquitecto Mario Palanti y el ingeniero José Pizone, bajo el nombre de Hotel Excelsior tuvo entre a sus huéspedes al escritor español, Federico García Lorca, desde 1933 hasta marzo de 1934.

En 1951 cambió al actual nombre en homenaje a Emilio Castelar Ripoll, presidente de la Primera República Española. El hotel cerró sus puertas el 9 de mayo 2020 debido a la crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus.

Avenida de Mayo, Hotel Castelar, turismo, Buenos Aires

Los 36 Billares

Al 1271, fue inaugurado en 1894, a poco de terminada la apertura de la Avenida. En el subsuelo del lugar se puede encontrar las mesas de billar que aluden al nombre del lugar. Por allí también pasó García Lorca, en 1999 fue declarado Bar Notable. Tras cerrar en 2013, reabrió sus puertas el septiembre del 2014 tras una serie de remodelaciones.

Avenida de Mayo, Los 36 Billares, turismo, Buenos Aires

Edificio Ex Diario Crítica

Ubicado al 1333, abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1927. El edificio de estilo de art decó, diseñado por Andrés Kalnay, fue por años el hogar de diario Crítica, cuyo dueño era el uruguayo Natalio Botana. Crítica fue el diario más importante de su época, llegando a alcanzar una tirada de 300.000 ejemplares por día y contó con la pluma de reconocidos escritores como Robert Arlt y Jorge Luis Borges. Desde 1973 es la sede la Superintendencia de la Administración de la Policía Federal Argentina.

Avenida de Mayo, ex Diario Crítica, turismo, Buenos Aires

Palacio Barolo

A la altura de 1370, fue construido por Mario Palanti e inaugurado en 1923. Por varios años fue el edificio más alto de Sudamérica hasta la construcción del Kavanagh en 1935. Posee un faro y ha sido pionero en el uso de hormigón armado, fue en 1997 declarado Monumento Histórico Nacional. Como detalle, la construcción tiene varias referencias a la obra de Dante Alighieri: La Divina Comedia.

Avenida de Mayo, Palacio Barolo, turismo, Buenos Aires

Estos son algunos de los edificios más icónicos de las diez cuadras que constituyen una de las avenidas más importantes del país, símbolo del progresismo argentino y cuyo inauguración marcó uno de los momentos de mayor esplendor para el país.

Avenida de Mayo, construcción del subte en 1912, turismo, Buenos Aires

Avenida de Mayo sigue y seguirá cuidando celosa de todos los argentinos y su historia, seguirá transformándose y a la vez quedando intacta en su esencia mientras sigan pasando generaciones que intentarán dejar una huella en alguno de sus rincones. Allí está esperando ser lugar de encuentro de nuevos hechos trascendentales.