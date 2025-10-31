El casco histórico de Mataderos: de inspirarse en Chicago a convertirse en el símbolo de la identidad criolla

En la zona oeste de la Ciudad de Buenos Aires, este lugar se convirtió en un clásico para los amantes de la tradición argentina.

Feria de Mataderos Foto: Instagram @descubrir_ba

Para quien quiera conocer el rincón con más tradición criolla en CABA, la respuesta es sencilla: la Feria de Mataderos, un lugar donde cada fin de semana converge lo autóctono con la actualidad y resguardando aquel pedazo de historia que hace tan único al barrio. Pero, ¿cómo se originó?

Mataderos está en el extremo occidental de la Ciudad, dentro de la Comuna 9. Limita con los barrios de Liniers al norte, Villa Luro al noreste, Parque Avellaneda al este y Villa Lugano al sur, y con localidades del Partido de La Matanza al oeste y sudoeste. El origen de este ícono de la zona oeste porteña está vinculado a la necesidad de trasladar los mataderos municipales fuera del casco histórico. Así fue su nacimiento.

Recuperación del casco histórico de Mataderos Foto: buenosaires.gob

De un matadero a una feria criolla

Todo comienza a fines del siglo XIX, luego de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, se encaró la construcción de un nuevo matadero para reemplazar a los Corrales del Sud que estaba en lo que hoy es Parque de los Patricios. El 14 de abril de 1889 se colocó la piedra fundamental del nuevo complejo.

¿Cómo nació esta idea? Funcionarios visitaron mataderos en Europa y Estados Unidos antes de su diseño y quedaron fascinados con el de Chicago, motivando a que el área adquiriera inicialmente el nombre de Nueva Chicago.

El barrio de Mataderos en sus orígenes Foto: ciudaddebuenosaires1

Los mataderos quedaron inaugurados oficialmente el 21 de marzo de 1900. El Mercado Nacional de Hacienda, abierto en 1901, fue un epicentro económico y social que sirvió para la conformación de una nueva urbe.

Históricamente, funcionó como zona de transición entre el tejido urbano y los espacios productivos rurales, por su cercanía con rutas ganaderas y áreas de faena.

Mataderos, el origen de su nombre

El nombre hace referencia a la actividad principal que marcó el desarrollo del barrio, que fue la del faenado de ganado destinado al abastecimiento de carne. Con la instalación del Mercado Nacional de Hacienda, el nombre “Mataderos” comenzó a utilizarse entre vecinos y trabajadores, desplazando al de Nueva Chicago.

La histórica feria Foto: Instagram @saboresdelaferiademataderos/

Visitar la Feria de Mataderos

Declarada Patrimonio Cultural de la Ciudad, la Feria de las Artesanías y Tradiciones Populares Argentinas se realiza todos los domingos desde hace más de tres décadas. Reúne a artistas, artesanos, productores y shows de todo el país.

Desde encontrar platería, mates, ponchos y facones hasta disfrutar de platos regionales como locro, empanadas, tortas fritas y carne al asador. Lo tiene todo.

Es tal su vínculo con lo nacional que durante fechas patrias se celebran ediciones especiales con desfiles, danzas y hasta carreras de sortijas.

Comida típica de la zona Foto: Instagram @saboresdelaferiademataderos/

Puesta en valor del caso histórico

La Ciudad finalizó las obras sobre la Avenida de los Corrales y sumó más espacio verde, mejor iluminación y nuevo mobiliario urbano. Ahora se inició la restauración de las fachadas de la Antigua Administración de los Mataderos y la puesta en valor del Monumento El Resero, dos emblemas del barrio, y punto central de su vida social, cultural y turística del barrio.

Las nuevas obras comprenderán la restauración conservativa de las fachadas de las recovas norte y sur y del edificio principal de la antigua sede de la Administración de los Mataderos.

Se restaurarán las fachadas de la Antigua Administración de los Mataderos Foto: buenosaires.gob

Se hará una limpieza integral de fachadas, recuperación de terminaciones originales, restauración de elementos ornamentales, carpinterías y herrería artística, reintegración cromática y apertura de vanos originales. También se pondrá nuevamente en funcionamiento el reloj monumental y se instalará iluminación para realzar los rasgos del edificio restaurado.

Se llevará adelante la restauración del conjunto escultórico del Monumento El Resero, que incluye su base de granito y la figura de bronce del gaucho. Los trabajos abarcarán limpieza mecánica y química, remoción de vegetación invasiva (plantas y musgos), recuperación de pátinas y aplicación de una protección especial contra la corrosión. Antes del inicio de las tareas, se realiza una fotogrametría completa para relevar las patologías de la obra.