La historia desconocida de cómo el mismísimo Frank Sinatra inventó el delivery en Buenos Aires

La visita a la Argentina de aquella voz inconfundible dejó más de una anécdota y una novedad que nos acompaña hasta el día de hoy.

Sinatra en el Luna Park Foto: Revista Gente

Cualquier porteño está familiarizado con el uso del delivery, aliado al estar con amigos o para salir del paso para una cena rápida y sin complicaciones. Lo cierto es que el sistema de pedidos a domicilio le resuelve la vida a más de un porteño y argentino. Lo que pocos saben es que su origen en Buenos Aires tiene a una estrella como protagonista: Frank Sinatra.

Para muchos considerados el mejor cantante de la historia, el estadounidense dejó más que una recordada -y carísima- visita a nuestro país hace más de 40 años y la génesis de esta anécdota está en una famosa pizza de Villa Crespo. Así fue cómo Sinatra no solo cautivó a los argentinos con su voz, también fue el primer cliente vía delivery.

Frank Sinatra en Buenos Aires. Foto: Gente

Origen porteño

Para empezar hay que hablar de la pizzería Angelín y ya ahí tenemos la primera polémica porque este lugar, ubicado en Córdoba al 5.200, se lo disputan los barrios de Villa Crespo y Palermo, así que la respuesta quedará en cada lector. Lo cierto es que aquí yace el origen porteño del delivery.

Sinatra llegó a la Argentina, con 65 años, el 2 de agosto de 1981, donde pasaría diez días. ¿Las entradas? Carísimas, estaban mil dólares y en una época donde había una devaluación del 400% que le trajo más de un dolor de cabeza al productor y artífice de su arribo, Ramón “Palito” Ortega.

Sinatra pasó diez días en el país. Foto: Gente

Tres días después se le antojó comer pizza. Desde ese deseo comenzaron varias teorías: primero, la que cuenta el actual dueño de Angelín sobre que la familia Ortega era cliente regular y fue Palito quien le recomendó que probara porciones de allí. El problema llegó después: Sinatra puso la condición de cerrar el local solo para él y sus invitados, idea que fue rechazada por el entonces encargado del lugar.

Angelín, el inventor del delivery porteño. Foto: Instagram @angelin.pizzeria

A Sinatra no le gustó la idea y dijo que de ninguna manera pensaba abandonar el hotel para dirigirse. Entonces deslizó la idea de que se la traigan hasta su habitación, todo una aventura para la época.

Fue así que Angelín le mandó unas pizzas en auto. Le gustó tanto que les dedicó a los autores una foto autografiada que actualmente está enmarcada en el salón a la vista de todos.

Variedades de pizza. Foto: Instagram @angelin.pizzeria

El otro invento de Angelín

Además del delivery, en este lugar nació la pizza de cancha. Una variedad que consiste en la masa cubierta de salsa de tomate con ajo, fuertemente condimentada y sin queso.

Oscar Vianini, entonces dueño, la ideó para ser vendida a la salida de los partidos de fútbol, en la cancha del Club Atlético Atlanta. Allí colocaba dos caballetes y un tablón, sobre el que apoyaba un gran tacho que tenía las pizzas adentro, listas para ser consumidas.

La famosa pizza de cancha. Foto: Instagram @angelin.pizzeria

¿Dónde queda Angelín?

Angelín se encuentra en la avenida Córdoba 5270, entre las calles Uriarte y Godoy Cruz, en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires.

La histórica pizzería abre de martes a domingo, en dos turnos, desde las 12 del mediodía hasta las 16 horas. Y por la noche, desde las 19 hasta las 01 hs.