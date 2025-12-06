Curiosidades argentinas, la historia del pebete: por qué se llama así el pan que no existe en ningún otro lugar del mundo

El favorito de muchos a la hora de hacerse un sándwich o acompañar una comida. Qué vuelve único y el dato sobre por qué fue bautizado de esa forma.

Los inmigrantes trajeron esta receta que fue modificada Foto: Archivo

Los pebetes se posicionaron como uno de los panes clásicos de la panadería argentina y de los almuerzos escolares. Su textura suave, ligeramente dulce y su miga esponjosa es la mezcla perfecta para rellenar con jamón, queso, tomate y mucha mayonesa.

Su historia merece la pena ser contada, desde inmigrantes trabajando con un horno a la curiosidad que despierta su nombre. Este manjar no pasa desapercibido.

¿Qué es el pebete?

Se trata de un pan vienés de costra fina y brillante, con una masa es de tipo del estilo del brioche. Para cocinarlo se usa vapor de agua, dando un producto final de miga suave, fina, esponjosa y ligeramente dulce. La versión argentina es más pequeña y no tiene la forma oblonga característica de la pieza austriaca.

Ante el auge de estos panes de sabor suave y masa blanca, sin la acidez ni la costra dura de los panes más comunes entonces, los panaderos vieneses aprovecharon la Exposición Universal de Viena de 1873 para darlos a conocer al gran público. Ese año el doctor Martí, médico de origen valenciano, se llevó de esa exposición la receta del pan vienés a España, donde tuvo mucho éxito entre las clases más pudientes.

Pan pebete Foto: Instagram @jordanaklad

Se cree que a la Argentina llegó de la mano de la inmigración española, que supo regir los destinos del negocio gastronómico durante muchas décadas.

Sobre su nombre hay distintas versiones, una de ellas cuenta que proviene del acrónimo PBT, que significa pan blanco tostado.

Otra teoría dice que la palabra proviene del término lunfardo que significa “joven”, proveniente de la palabra catalana pevet, y se dice que este pan y los sándwiches llamados pebetes también parecen estar asociados con la infancia.

El lunfardo es una jerga originada en la región del Río de la Plata (principalmente Buenos Aires) a finales del siglo XIX y principios del XX, producto de la mezcla de lenguas de los inmigrantes, especialmente italianos y españoles. Originalmente, se asoció con delincuentes, pero se expandió al habla popular. La palabra lunfardo está relacionada con el término lumbardo (“lombardo” en italiano) que se refiere a la lengua regional y el pueblo de Lombardía, una provincia en el norte de Italia.

Panaderos anarquistas Foto: Archivo

Receta de pan pebete

Ingredientes

500 g de harina 0000

250 ml de leche tibia

50 g de azúcar

10 g de sal

10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)

50 g de manteca a temperatura ambiente

1 huevo

Delicioso pan pebete Foto: Instagram @jordanaklad

Paso a paso