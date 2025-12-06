Curiosidades argentinas, la historia del pebete: por qué se llama así el pan que no existe en ningún otro lugar del mundo
El favorito de muchos a la hora de hacerse un sándwich o acompañar una comida. Qué vuelve único y el dato sobre por qué fue bautizado de esa forma.
Los pebetes se posicionaron como uno de los panes clásicos de la panadería argentina y de los almuerzos escolares. Su textura suave, ligeramente dulce y su miga esponjosa es la mezcla perfecta para rellenar con jamón, queso, tomate y mucha mayonesa.
Su historia merece la pena ser contada, desde inmigrantes trabajando con un horno a la curiosidad que despierta su nombre. Este manjar no pasa desapercibido.
¿Qué es el pebete?
Se trata de un pan vienés de costra fina y brillante, con una masa es de tipo del estilo del brioche. Para cocinarlo se usa vapor de agua, dando un producto final de miga suave, fina, esponjosa y ligeramente dulce. La versión argentina es más pequeña y no tiene la forma oblonga característica de la pieza austriaca.
Ante el auge de estos panes de sabor suave y masa blanca, sin la acidez ni la costra dura de los panes más comunes entonces, los panaderos vieneses aprovecharon la Exposición Universal de Viena de 1873 para darlos a conocer al gran público. Ese año el doctor Martí, médico de origen valenciano, se llevó de esa exposición la receta del pan vienés a España, donde tuvo mucho éxito entre las clases más pudientes.
Se cree que a la Argentina llegó de la mano de la inmigración española, que supo regir los destinos del negocio gastronómico durante muchas décadas.
Sobre su nombre hay distintas versiones, una de ellas cuenta que proviene del acrónimo PBT, que significa pan blanco tostado.
Otra teoría dice que la palabra proviene del término lunfardo que significa “joven”, proveniente de la palabra catalana pevet, y se dice que este pan y los sándwiches llamados pebetes también parecen estar asociados con la infancia.
El lunfardo es una jerga originada en la región del Río de la Plata (principalmente Buenos Aires) a finales del siglo XIX y principios del XX, producto de la mezcla de lenguas de los inmigrantes, especialmente italianos y españoles. Originalmente, se asoció con delincuentes, pero se expandió al habla popular. La palabra lunfardo está relacionada con el término lumbardo (“lombardo” en italiano) que se refiere a la lengua regional y el pueblo de Lombardía, una provincia en el norte de Italia.
Receta de pan pebete
Ingredientes
- 500 g de harina 0000
- 250 ml de leche tibia
- 50 g de azúcar
- 10 g de sal
- 10 g de levadura seca (o 25 g de levadura fresca)
- 50 g de manteca a temperatura ambiente
- 1 huevo
Paso a paso
- En un bowl, mezclar la leche tibia con el azúcar y la levadura. Deja reposar por 10 minutos hasta que se forme una espuma en la superficie. Esto indica que la levadura está activa.
- En un bowl grande o sobre la mesada, combinar la harina y la sal. Hacer un hueco en el centro y agregar la mezcla de levadura, el huevo y la manteca. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes y amasa por unos 10 minutos hasta obtener una masa suave y elástica.
- Colocar la masa en un bowl ligeramente aceitado, cubrila con un paño limpio y dejar reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño.
- Dividir la masa en porciones de aproximadamente 50 g. Formar pequeños cilindros y colócalos en una placa para horno enmantecada o con papel manteca, dejando un pequeño espacio entre cada uno.
- Ccubrir los panes con un paño y deja reposar nuevamente por 30 minutos. Precalienta el horno a 180°C.
- Pincelar los panes con leche o huevo batido para que tomen color y brillo. Hornea por 12-15 minutos, o hasta que estén apenas dorados.