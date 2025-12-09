Curuzú Cuatiá o Dolores, ¿cuál es el Primer Pueblo Patrio de Argentina?: cuándo fue fundado cada uno y por qué hay polémica

Un debate extendido que generó dudas y discusiones. Los motivos, antecedentes y la historia de sus nacimientos en medio de batallas, espadas y lucha por la independencia.

La historia oficial de Argentina sitúa dos episodios claves para conseguir terminar el dominio español en estas tierras: la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. En ese lapso de 6 años los próceres se embarcaron en una dura lucha por conseguir sus objetivos que incluyó campañas militares y la fundación de pueblos.

En este último tópico es donde vamos a centrarnos porque por mucho hubo debate, al borde de la polémica, sobre cuál fue el Primer Pueblo Patrio y hay dos candidatos: Curuzú Cuatiá, en Corrientes, y Dolores, en la provincia de Buenos Aires.

Los Pueblos Patrios

Fundada el 21 de agosto de 1817, Dolores se hace llamar Primer Pueblo Patrio, esto se debe a que fue la primera población creada en la naciente Nación tras el Congreso de Tucumán. Pero también está Curuzú Cuatiá, quien pelea por el mismo título al ser fundada en 1810.

Hace unos años, el diario La Nación publicó un artículo sobre este sitio correntino de 50 mil habitantes, destacando que al llegar al lugar, se puede observar un gran cartel que lo presenta como “Primer Pueblo Patrio” y, en medio de comunicación, asegura que “desplazó a Dolores”.

Pero acá hay un error de apreciación. Si bien no miente, nació en los albores de intentar cortar lazos con los realistas, Curuzú Cuatiá fue fundada el 16 de noviembre de 1810, seis años de que llegara la independencia.

En noviembre de 2016 el Congreso Nacional aprobó la ley con el nombramiento de “Primer Pueblo Patrio” para Curuzú Cuatiá. A Dolores también le corresponde el mismo título por haberse fundado un año y semanas después del 9 de julio de 1816.

La historia de Curuzú Cuatiá

Fue fundado por el General Manuel Belgrano, quien firmó el acta fundacional en nombre de la Primera Junta de Gobierno. Ocurrió durante la campaña hacia Paraguay y fue fundamental para resolver disputas de jurisdicción entre los cabildos de Corrientes y Yapeyú.

Antes de este paso formal, ya existía una comunidad que se asentó en la región, aunque la decisión del creador de la bandera le otorgó su estatus jurídico Protegidos con el manto de Nuestra santa patrona La Virgen del Pilar.

En guaraní, “Curuzú Cuatiá” puede significar “cruz grabada” o “cruce de caminos/papeles”. La interpretación más extendida es “cruz grabada”, debido a una gran cruz marcaba una encrucijada, un punto de cruce para los viajeros.

La historia de Dolores

Para 1810 era territorio desierto y las intenciones de extender las fronteras se sucedieron a través de distintos gobiernos, hasta que el Congreso de Tucumán, el 25 de enero de 1816, dicta un reglamento relativo a las Mercedes, de estancias al Sur del Río Salado.

El Soberano Congreso facultó al Director Supremo para adjudicar las tierras a los vecinos de frontera quienes exigían atención y protección a las autoridades, llevando a la fundación de Dolores el 21 de agosto de 1817, refrendada por el Presbítero Francisco de Paula Robles, el Comandante Pedro Antonio Paz, Leonardo Piedrabuena, Antonio González y Salomón González.

Nace así el “Primer Pueblo Patrio” el cual para septiembre de 1817, se le reconoce el derecho de su población a elegir por sí misma, las autoridades que la regirán.