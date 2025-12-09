No está en Avenida Corrientes: el teatro donde Carlos Gardel cantó por última vez en Buenos Aires sigue en pie y podés visitarlo

El Zorzal Criollo murió hace 90 años, pero su voz aún se escucha por la Ciudad que tanto amó. Entre uno de los tantos enigmas que rodea su figura está saber dónde se despidió -sin saberlo- de los escenarios porteños.

El último tango de Gardel Foto: Archivo

Carlos Gardel es considerado uno de los pocos hombres que ha entrado en la prestigiosa lista de “ídolos populares”, aquel hombre que le puso voz al tango y logrando que el género se escuche por todo el mundo, fue protagonista de incontables mitos que aún no pueden resolverse.

Primero, con la discusión sobre dónde nació, hay quienes afirman que fue en Uruguay, aunque en el registro civil de Toulouse (Francia) hay una partida de nacimiento de Charles Romuald Gardes del 11 de diciembre de 1890. E incluso otra leyenda, menos conocida, que cuenta que lo vieron preso en el penal de Ushuaia. Todos datos, ciertos o no, que ayudan a enaltecer su mito. Muerto en 1935 en Colombia, ¿cuándo se despidió de los escenarios de Buenos Aires?

Gardel murió hace 90 años en un accidente de avión Foto: Archivo

El último tanto de Gardel

El popular cantor zarpó de la Ciudad en barco, el 7 de noviembre de 1933, y nunca más volvió, ya que falleció a bordo de un avión, en Medellín, el 24 de junio de 1935. Un tiempo antes de dejar el país se presentó en un teatro de uno de los barrios porteños.

Según se presume, la última presentación fue en septiembre de 1933, en el Teatro 25 de Mayo de Villa Urquiza. Según rezaba el afiche promocional, el popular cantante “se despedirá del público de Villa Urquiza antes de su partida para Hollywood y Europa”.

La invitación a lo que fue el último concierto de Gardel en Buenos Aires Foto: Archivo

Su voz pasó por allí el sábado 9 y el domingo 10 del noveno mes, acompañado de sus guitarristas Pettorossi, Barbieri, Riverol y Vivas. Carlitos Gardel se despedirá del público de Villa Urquiza antes de su partida para Hollywood y Europa.

El Cine Teatro 25 de Mayo

Obra cumbre del arquitecto Maximino Gasparutti, con pinturas murales y decoración del artista Felipe Galante, es conocido también como Petit Colón y es considerado el edificio más importante de Villa Urquiza, y uno de los primeros teatros de la Ciudad.

La piedra fundamental se colocó el 25 de mayo de 1925 bajo el padrinazgo del señor Pedro Del Ponti y la señora Juana Touriñán de Sívori, luego de cuatro años de trabajos intensivos, el 23 de mayo de 1929, se realizó el acto inaugural.

Centro Cultural 25 de Mayo Foto: Centro Cultural

En 1982 el Cine Teatro 25 de Mayo cerró sus puertas hasta su expropiación por el Gobierno de la Ciudad en 2004. Fue reinaugurado en 2008 con la nómina Complejo Cultural 25 de Mayo, bajo la órbita del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y una dependencia administrativa del Centro Cultural Gral. San Martín. Para 2016 pasó a la esfera del Centro Cultural Recoleta.

La librería que guarda un secreto de Gardel

Si hablamos de librerías emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, el Ateneo Grand Splendid (en Avenida Santa Fe 1860) ocupa el primer lugar. El edificio actual fue data de 1917 y se inauguró en mayo de 1919 por el empresario de origen austríaco, Max Glücksmann, quien buscaba instalar un cine-teatro sobre los cimientos de lo que fue el Teatro Nacional Norte. Diseñado por los arquitectos Peró y Torres Armengol y construido por los arquitectos Pizoney y Falcope, el teatro fue bautizado “Gran Splendid”, contando con cuatro hileras de palcos y una platea con capacidad para 500 personas.

La edificación data de 1917 Foto: Wikipedia

En ese escenario brillaron Ignacio Corsini, Roberto Firpo -dedicándole el tango Gran Splendid-​ y Carlos Gardel, quien empezó a grabar para el sello Nacional Odeón (actualmente EMI), en 1920, en el estudio de grabación que Glücksman había instalado en el edificio.

Cuenta la leyenda que fue en esas mismas paredes donde el austríaco le enseñó al Zorzal Criollo como podía hacer para darle más potencia a su voz en las grabaciones:poniéndose detrás de una silla y tomándose con las manos del respaldo, de manera de poder expandir su caja torácica. En la actualidad la sala donde el francés grababa aún existe en el edificio, pero sin acceso público.