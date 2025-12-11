Una historia silenciada durante siglos: Andrés de San Martín, el hombre que dibujó las Islas Malvinas antes que existieran

Lo hizo en 1520 y en nombre de la Corona española. ¿Qué significa para el reclamo argentino? Una verdad que Reino Unido parece no querer escuchar.

Bandera argentina en Malvinas Foto: Archivo

El reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas es conocido, un conflicto que nos llevó a una guerra en 1982 y aún continúa más vivo que nunca. Pero lo que pocos saben es quién fue el primero en dibujarlas, siendo una prueba irrefutable de que hoy son territorio nacional. Quién fue Andrés de San Martín, el primer europeo que avistó, describió y cartografió las islas.

Lo hizo en 1520, en nombre de la Corona de Castilla, mucho antes de que los británicos siquiera imaginaran su existencia. Un mapa que se perdió por siglos y fue redescubierto en plena Guerra y que cambió para siempre el fundamento documental del reclamo argentino.

El primer descubridor

Andrés de San Martín pasó desapercibido por la historia por siglos, sin saberlo que sería fundamental para el reclamo argentino. Este náutico fue quien trazó las Malvinas en un mapa cuando todavía el mundo era un enigma.

Se cree que nació en Sevilla hacia fines del siglo XV y murió en una isla filipina sin nombre, fue el primero que puso las Islas en un mapa con coordenadas. Estamos hablando de uno de los más precisos astrónomos de su época, capaz de medir la longitud geográfica con errores mínimos. Lo embarcaron en la expedición de Magallanes en 1519, un viaje impulsado por la corona española para hallar el paso al Pacífico y alcanzar las Molucas.

La expedición de Magallanes revolucionó al mundo Foto: Archivo

San Martín, cosas del destino, tenía el mismo apellido que el Libertador, era cartógrafo, astrónomo y piloto mayor de la flota. Mientras Antonio Pigafetta, cronista veneciano de la expedición, registraba cada jornada con pluma minuciosa, este hombre medía las distancias del mundo con ojos de astrónomo. Para julio de 1520, la nave San Antonio divisó un archipiélago frío y silencio que con los años recibiría el nombre de las Malvinas. Ellos las llamaron “Sansón” o “Islas de los Gigantes”.

San Martín en Malvinas

Desembarcaron en Isla Soledad y San Martín apuntó al cielo, midió y anotó el primer mapa conocido de las Malvinas. Esto es muy importante porque lo hizo en el marco del Tratado de Tordesillas de 1494, el cual reconocía como zona jurisdiccional de la Corona de Castilla, reforzando aún más el derecho histórico y legal sobre el territorio.

El mapa se perdió, primero se lo llevaron los portugueses en Lisboa y todo quedó en un limbo cartográfico. Hasta 1982, cuando Francia puso en el centro de sus archivos el “Atlas de San Julián”, manuscrito fechado en 1586, que había permanecido inédito en la Biblioteca Nacional de París. Ahí estaba “Les isles de Sansón ou des Geantz”, centradas exactamente donde están las Malvinas. Un documento que confirma el descubrimiento español si no que lo antecede en más de 150 años al avistaje británico de John Strong en 1690.

El primer mapa de Malvinas es de 1520 Foto: Archivo

Rocher Gervais, conservador francés, envió el hallazgo al uruguayo Rolando Laguarda Trías. El 14 de junio de 1983, Laguarda Trías presentó en Montevideo su estudio titulado “Nave española descubre las Islas Malvinas en 1520”, tras analizar el manuscrito junto a la curadora Mireille Pastoureau. El autor destacó en su estudio: “no existe el menor resquicio de duda de que representa a las islas Malvinas”. En septiembre de ese mismo año, el trabajo ingresó formalmente en la Biblioteca de la Academia Nacional de Geografía de Argentina.

Este hallazgo no fue anecdótico y aportó munición histórica para los reclamos argentinos sobre soberanía. El trabajo fue validado por historiadores e instituciones académicas en toda América del Sur. En 2015, la Academia Nacional de Geografía conmemoró el hecho en sus Anales, con un capítulo dedicado a reforzar científicamente la autenticidad del descubrimiento español de las islas Malvinas. Según el principio jurídico del uti possidetis iuris, las nuevas repúblicas independientes heredaban los territorios que habían pertenecido a las coronas coloniales. Así, al disolverse el Virreinato del Río de la Plata, las Islas Malvinas habrían pasado automáticamente a formar parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El mapa de 1520 dejó de ser una curiosidad antigua y se transformó en una pieza clave de la historia geopolítica moderna.

El primer hombre en izar la bandera argentina en Malvinas

En agosto de 1819, Patricio Lynch consiguió una patente para realizar una expedición hacia las Islas Malvinas. Lo hizo por medio de su fragata “Heroína”, donde brillaba la figura de su comandante Jewett, un marino estadounidense que había adquirido el título de Teniente Coronel. Para enero de 1820 el barco zarpó desde Buenos Aires con el objetivo de tomar posesión de las inmensas islas en nombre del Gobierno Nacional.

El viaje fue una pesadilla: Jewett sufrió la pérdida de varios miembros de la tripulación, integrado por veteranos, voluntarios y expresidiarios. Muchos murieron como consecuencia del mal estado del agua. El 27 de octubre, y tras casi diez meses de viaje, aquellos que lograron sobrevivir llegaron a las islas.

David Jewett, el primer en izar la bandera argentina

Al arribar, Jewett se encontró con casi 50 cazadores británicos y estadounidenses que capturaban grandes cantidades de focas, ballenas, lobos marinos y otros animales marítimos. El lunes 6 de noviembre llevó a cabo una ceremonia para izar la bandera argentina en las Islas Malvinas.

Por medio de un mástil, flameó en lo más alto mientras los tambores sonaban y un grupo de hombres marchaba a modo de desfile. El comandante leyó unas palabras y la fragata “Heroína” lanzó 21 cañonazos. Continuó realizando campañas hasta ser relevado por Guillermo Mason. Falleció en Río de Janeiro el 26 de julio de 1842.