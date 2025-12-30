La única calle de CABA que homenajea a un popular cuento: está ubicada en uno de los barrios con más espacio verde

Se trata de un homenaje a uno de los relatos más divulgados para los más chicos. ¿Por qué se decidió homenajearla?

Uno de los pulmones verdes más importantes de CABA Foto: Turismo Buenos Aires

Cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires cuenta su propia historia, algunos hechos con un objetivo puntual e inspirados en los lugares más hermosos de Europa. Sorprende entonces su trazado y calles que se distinguen por su longitud o nombres.

Algunas rinden tributo a próceres, batallas históricas, fechas especiales y, aunque parezca increíble, a la literatura universal. Sobre este último hay un claro en el barrio de Parque Chacabuco, donde una calle lleva el nombre de un reconocido cuento infantil.

La calle que se llama como un cuento

Se trata de la calle “Caperucita” haciendo alusión al cuento Caperucita Roja. Se encuentra entre las calles Picheuta y Del Barco Centenera, un pasaje de una cuadra que fue designado con ese nombre en 1925 y está conformado por casas bajas.

Se trata de un relato de transmisión oral, difundido por gran parte de Europa, que luego se ha plasmado en diferentes escritos; en primer lugar, por Charles Perrault y más tarde por los hermanos Grimm. El título proviene de la capa con capucha de color rojo que la joven protagonista lleva siempre puesta y explica la historia del encuentro de esta en el bosque con el Lobo Feroz y cómo cae en la trampa que le tiende poco después.

Pasaje Caperucita Foto: Instagram @vivir.buenosaires

Las adaptaciones del cuento han sido múltiples, desde el teatro al cine —existen versiones de terror y alguna gótica—, los cómics, los videojuegos, entre otros medios.

Por qué Parque Chacabuco homenajea a Caperucita

Se trata de un pequeño homenaje a los relatos que forjaron la cultura popular. Su impacto es innegable y ha sido interpretado como un rito de paso, una advertencia sobre los peligros del bosque (lo desconocido) o, en las versiones de Perrault, como una estricta moraleja para advertir a las jóvenes sobre los peligros de confiar en extraños.

La existencia de la calle en Parque Chacabuco es un recordatorio constante de la capacidad de la literatura para permear el espacio público. Además, este barrio de la Comuna 7 cuenta con el parque del mismo nombre, siendo el tercer pulmón verde más grande en superficie después de los bosques de Palermo y el Parque Avellaneda.

El único barrio que homenajea a un cuento Foto: Instagram @vivir.buenosaires

Está ubicado entre las calles Emilio Mitre, y las avenidas Eva Perón, Curapaligüe y Asamblea. Su creación fue decidida por el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires mediante la Ordenanza del 15 de mayo de 1903.

De esta forma, cerca de este espacio natural tan grande, se decidió hacerlo un guiño a un relato donde el bosque es el escenario principal.

La historia de Parque Chacabuco

El barrio de Parque Chacabuco se fue formando poco a poco alrededor del gran parque del mismo nombre, y a historia del barrio está relacionada directamente con el trazado urbano de la creciente ciudad de Buenos Aires del siglo XX.

En 1903 la municipalidad decidió comprar un polvorín del barrio de Caballito (que comenzaba a significar una amenaza para la población creciente) y convertirlo en un paseo público que pudiera estructurar el trazado de un nuevo barrio. Para el diseño de este paseo se contrató al famoso paisajista francés Carlos Thays, quien no escatimó en detalles.

Vista panorámica Foto: Wikipedia

¿Cómo es Parque Chacabuco?

Su nombre rememora la Batalla de Chacabuco comandada por el libertador José de San Martín en 1817 y marcan el comienzo de la zona sur de la ciudad. Limita con los barrios de Caballito, Boedo, Flores y Nueva Pompeya.

El trazado del barrio está lleno de pequeños pasajes y manzanas atípicas. Se considera que está conformado por cuatro sub- barrios que fueron ideados en diferentes épocas como soluciones habitacionales accesibles para obreros: Butteler, Cafferata, Emilio Mitre y Simón Bolívar.

El barrio Butteler es la única manzana en Buenos Aires atravesada por una calle en forma de X; Emilio Mitre está conformado por manzanas rectangulares alargadas y pasajes con nombres como “De la Industria”, “De las Ciencias”, “De las Artes” y “De las Garantías”. Por último, El barrio Cafferata abarca 16 manzanas con bellos chalets de estilo inglés.

Un rincón de Parque Chacabuco Foto: Instagram @vivir.buenosaires

Qué visitar en Parque Chacabuco

Según el sitio buenosairesconnect, estos son los lugares imperdibles: