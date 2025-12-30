Pasa por Casa Rosada y une Puerto Madero con Once: el túnel de CABA que por años fue olvidado y cuya historia es de película

Esta construcción nació en una época de esplendor del país y con una idea clara. El trasfondo de la obra y cómo se encuentra en la actualidad.

Túnel olvidado Foto: Archivo

Buenos Aires es imponente, de una belleza sin igual por su mix cultural y sobre todo, posee un misterio casi indescriptible que inevitablemente te invita a conocer cada uno de sus secretos. A más de 400 años de su fundación, aún quedan motivos para sorprenderse.

Uno de ellos involucra un túnel y secretos que el paso del tiempo aún guarda. Se encuentra debajo de la Avenida Rivadavia y es considerada una impresionante pieza de ingeniería trazada en 1912 que resiste pese a todo y todos.

Actualmente, se utiliza para tareas de logística del sistema ferroviario. Al ser tan estrecho, solo puede pasar una única formación. Secretos revelados de una Buenos Aires desconocida.

Túnel secreto. Video: Instagram AGN

El túnel oculto de Buenos Aires

La idea original era construir un canal subterráneo, uniendo el Puerto de Buenos Aires con el corazón de la ciudad. Así, el túnel del viejo Ferrocarril Oeste fue ideado por el ingeniero británico David Simpson y comenzó en 1906. Recién en 1910 la obra fue autorizada y se inauguró en 1916, durante la presidencia de Victorino de la Plaza.

Esta construcción nació en una época de esplendor del país, para diciembre de 1913 se había inaugurado el servicio de la línea A de subterráneos. Todo un hito a nivel mundial. Fue la compañía Anglo Argentina, autorizada a construir y explotar la red de subterráneos, la que también que ver con esta obra. La idea era clara: generar una conexión entre la zona portuaria y el ferrocarril más antiguo.

Túnel por donde iba el famoso tren Sarmiento

Su profundidad, en algunos tramos, alcanza los 20 metros y sirvió para atravesar el corazón porteño sin barreras ni interferencias para el tránsito. Su forma de herradura es inconfundible y hoy se accede a él por un gran arco ubicado en la Avenida Madero y Sarmiento, detrás de la Casa de Gobierno.

Tuvo varias funciones. Primero para los trenes de carga que circulaban entre el puerto y la estación Once. El problema era que el vapor invadía el túnel y dificultaba la circulación. Cuenta la anécdota de que una vez el vagón volcó la carga de granos y terminó causando una invasión de ratas y de contrabandistas.

Boca por las que “respiraba” el túnel a fines de los 40. Foto: Revista Siete Días

Para finales de los años 40 transitó una línea de trenes de pasajeros con carrocería de madera. Partía de una estación llamada 1º de Marzo, ubicada en la intersección de las vías del puerto con la calle Juan Domingo Perón y llegaba hasta el barrio de Caballito: tardaba 16 o 17 minutos en recorrer, sin paradas intermedias, los 7 kilómetros y medio. Apenas duró un año.

En algunos tramos de la traza, el túnel alcanza los 20 metros de profundidad. Foto: Ministerio de Transporte

Ocaso y actualidad

Una de las últimas veces que el túnel se usó de manera frecuente fue a fines de los años 90. Se inauguró un servicio de trenes que unía la localidad de Castelar, en Zona Oeste, con Puerto Madero. Los trenes se metían en el túnel en Once y terminaban detrás de la Casa Rosada.

Hoy en día sigue funcionando, pero solo para uso logístico de la red ferroviaria.