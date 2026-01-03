Secretos de Caballito, el barrio más codiciado de CABA: el detalle en una pulpería que le dio su simpático nombre
Uno de los barrios que conforman la Ciudad, encontrándose allí el centro geográfico. Su territorio coincide con el de la Comuna 6, la historia de cómo se conformó incluye un típico bar y un sentimiento de pertenencia admirable.
La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 48 barrios, cada uno de ellos con una esencia e historia propia que los vuelve único. Dentro de esto se esconden mitos y leyendas sobre sitios o personajes que los habitaron.
Algunos famosos por sus sitios turísticos, otros ocultos del ojo público. Lo cierto que cada uno guarda su encanto y mucho tiene que ver el nombre con el que fueron bautizados. Caballito, el que aseguran es el más codiciado, tiene un simpático nombre cuyo origen merece ser contado.
El origen de Caballito
A principios del siglo XIX estaba rodeado de quintas y los caminos de tierra que conectaba Buenos Aires con la campaña. Allí había un almacén de gran importancia por ser un punto de referencia quienes transitaban el Camino Real el cual conectaba los virreinatos. Su dueño era el inmigrante genovés Nicola Vila, quien se instaló en 1821.
Muy lejos de contar con Google Maps, era clave tener algo o alguien que ayudara a guiarse, fue así que Vila decidió colocar un distintivo visual que permitiera identificar su local desde la distancia y saber en dónde se encontraban los peregrinos de paso.
De esta forma instaló una veleta latón con la silueta de un pequeño caballo, montada sobre un mástil en la puerta del local. Lo que nació como una especia de brújula se convirtió en el nombre propio del lugar. Vecinos y viajeros comenzaron a llamar al lugar como “la pulpería del caballito” y con los años se impuso para inspirar al barrio a tener dicha denominación.
Estaba ubicada en lo que hoy está en avenida Rivadavia y Emilio Mitre, la pulpería ofrecía desde aguardiente y tabaco hasta herramientas y cueros. El negocio creció gracias a su ubicación estratégica.
El objeto que dio nombre al barrio más poblado de la capital, esa famosa veleta de latón, sobrevivió al paso del tiempo. Se exhibe en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en la ciudad de Luján.
Cómo es Caballito
Está ubicado en el centro geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Limita con los barrios de Almagro, Flores, Villa Crespo y Parque Chacabuco. Las zonas de Acoyte y Rivadavia o Primera Junta se conectan con diversos barrios a través de múltiples líneas de colectivos, la estación del tren Sarmiento, y la Línea A del subte, una de las más antiguas de la ciudad.
La avenida Rivadavia marca el eje del barrio y su zona comercial -que es una de las más importantes de la ciudad-, la cual se encuentra ubicada principalmente entre la Avenida La Plata/Río de Janeiro y Del Barco Centenera/Rojas, siendo la intersección con la Avenida Acoyte y su continuación, la Avenida José María Moreno, el centro del barrio.
¿Qué hacer en Caballito?
- El Tranvía de Caballito: ubicado en la calle Emilio Mitre, el tranvía ofrece un pintoresco recorrido turístico de 2.5 kilómetros que dura aproximadamente 20 minutos. Su única parada se encuentra en el Taller Polvorín, una cochera ferroviaria antigua. Es un paseo ideal para transportarnos a otra época. Leer más sobre el paseo en tranvía
- Barrio Inglés: alejado del bullicio de la zona más comercial, se encuentra esta hermosa zona con casas de estilo británico. Es ideal para pasear con tranquilidad recorriendo sus calles empedradas y admirar el paisaje arquitectónico. Leer más sobre el barrio inglés de Caballito
- Patio de Los Lecheros: limitando con el barrio de Flores, se encuentra este predio histórico que solía ser un punto de encuentro para esperar la leche que llegaba en tren desde el interior del país. El día de hoy es un patio de comidas amplio y muy colorido con una amplia oferta gastronómica al aire libre. Leer más del Patio de Los Lecheros
- Parque Rivadavia: los imponentes árboles de este parque nos invitan a relajarnos en el pasto y rodearnos de un poco verde. Además, en un extremo del parque se encuentran sus famosos puestos de libros, ideal paseo para los amantes de los libros usados y de las revistas antiguas. Leer más del Parque Rivadavia
- Parque Centenario: un inmenso oasis compartido con Villa Crespo. Al entrar nos olvidamos por completo de que estamos a pocas cuadras del movimiento frenético de la ciudad. Leer más del Parque Centenario
- Museo de Ciencias Naturales: en la entrada del Parque Centenario se encuentra este legendario museo, cuyo origen se remonta a 1812. Su área de paleontología es una de las más completas de América Latina y es, sin dudas, una visita obligada. Leer más de Museo de Ciencias Naturales
- Pizzería San Carlos: considerada una de las mejores de CABA está en Rivadavia 4548. Su especialidad es la de 7 quesos, pero no es la única, ya que cuenta con decenas de opciones que la vuelven un infaltable en la lista de restaurantes de visita obligada en la Ciudad.