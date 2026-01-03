Secretos de Caballito, el barrio más codiciado de CABA: el detalle en una pulpería que le dio su simpático nombre

Uno de los barrios que conforman la Ciudad, encontrándose allí el centro geográfico. Su territorio coincide con el de la Comuna 6, la historia de cómo se conformó incluye un típico bar y un sentimiento de pertenencia admirable.

Vista panorámica de Caballito Foto: Instagram @caballitobarrio

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 48 barrios, cada uno de ellos con una esencia e historia propia que los vuelve único. Dentro de esto se esconden mitos y leyendas sobre sitios o personajes que los habitaron.

Algunos famosos por sus sitios turísticos, otros ocultos del ojo público. Lo cierto que cada uno guarda su encanto y mucho tiene que ver el nombre con el que fueron bautizados. Caballito, el que aseguran es el más codiciado, tiene un simpático nombre cuyo origen merece ser contado.

Plaza Irlanda Foto: Instagram @caballitobarrio

El origen de Caballito

A principios del siglo XIX estaba rodeado de quintas y los caminos de tierra que conectaba Buenos Aires con la campaña. Allí había un almacén de gran importancia por ser un punto de referencia quienes transitaban el Camino Real el cual conectaba los virreinatos. Su dueño era el inmigrante genovés Nicola Vila, quien se instaló en 1821.

Muy lejos de contar con Google Maps, era clave tener algo o alguien que ayudara a guiarse, fue así que Vila decidió colocar un distintivo visual que permitiera identificar su local desde la distancia y saber en dónde se encontraban los peregrinos de paso.

La mítica pulpería de donde Caballito saca el nombre Foto: Instagram @caballitobarrio

De esta forma instaló una veleta latón con la silueta de un pequeño caballo, montada sobre un mástil en la puerta del local. Lo que nació como una especia de brújula se convirtió en el nombre propio del lugar. Vecinos y viajeros comenzaron a llamar al lugar como “la pulpería del caballito” y con los años se impuso para inspirar al barrio a tener dicha denominación.

Estaba ubicada en lo que hoy está en avenida Rivadavia y Emilio Mitre, la pulpería ofrecía desde aguardiente y tabaco hasta herramientas y cueros. El negocio creció gracias a su ubicación estratégica.

El objeto que dio nombre al barrio más poblado de la capital, esa famosa veleta de latón, sobrevivió al paso del tiempo. Se exhibe en el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo, en la ciudad de Luján.

La famosa veleta Foto: Instagram @caballitobarrio

Cómo es Caballito

Está ubicado en el centro geográfico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Limita con los barrios de Almagro, Flores, Villa Crespo y Parque Chacabuco. Las zonas de Acoyte y Rivadavia o Primera Junta se conectan con diversos barrios a través de múltiples líneas de colectivos, la estación del tren Sarmiento, y la Línea A del subte, una de las más antiguas de la ciudad.

La avenida Rivadavia marca el eje del barrio y su zona comercial -que es una de las más importantes de la ciudad-, la cual se encuentra ubicada principalmente entre la Avenida La Plata/Río de Janeiro y Del Barco Centenera/Rojas, siendo la intersección con la Avenida Acoyte y su continuación, la Avenida José María Moreno, el centro del barrio.

Es uno de los barrios más poblados y el más codiciado Foto: Instagram @caballitobarrio

¿Qué hacer en Caballito?