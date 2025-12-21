Las estaciones de subte que te dejan en la puerta de las pizzerías más icónicas de CABA

Disfrutar de una buena porción de muzza y fainá es muy fácil si sabés los secretos de uno de los medios de transporte más transitados de la Ciudad. Consejos útiles para una parada inolvidable.

Lacroze en Chacarita Foto: Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires combina dos factores que la vuelven un imán para el turismo: su propuesta cultural y gastronómica. En el último ítem mencionado tenemos un clásico que es la pizza y al que ningún amante de esta comida puede escaparla.

Siendo una ciudad tan grande, la capital argentina tiene un sinfín de propuestas de todo tipo. Si pensás que no podés recorrerlas todas, hay un secreto que es viajar en subte para llegar prácticamente a la puerta y no quedarte con ganas de comer de parado una porción calentita de fugazzeta.

Estación Uruguay de la línea B Foto: Ciudad de Buenos Aires

El subte y las pizzerías

El subte de Buenos Aires es uno de los transportes más importantes de la capital. Tiene 6 líneas principales (A, B, C, D, E y H), más una línea de superficie llamada Premetro (P). Juntas conectan diferentes barrios de la ciudad, con una extensión total que supera los 60 km y alrededor de 90 estaciones subterráneas.

Por ello no es de extrañar que varias paradas te llevan directamente a lo que muchos podrían considerar el paraíso: las mejores pizzerías de CABA. Un repaso de cuáles son y los tips a tener en cuenta a la hora de viajar.

El Palacio de la Pizza (Avenida Corrientes 751)

El Palacio de la Pizza surgió en 1956, en el mismo lugar donde antes estuvo el Palacio del Café.

La más elegida es la de provolone con jamón y morrones que “no aparece en el menú”. Además de deliciosas pizzas, el local es un viaje en el tiempo para transportarte a la época de dorada porteña. En la carta se incluye otras delicias como la de roquefort con jamón o la famosa fugazzeta rellena con jamón.

El Palacio de la Pizza. Foto Instagram.

Estaciones de subte para llegar

Florida (línea B)

Lavalle o Diagonal Norte (línea C)

9 de Julio (línea D)

Las Cuartetas (Avenida Corrientes 838)

Desde 1932 forma parte de uno de los grandes íconos de la gastronomía porteña. Se define como “una porción de Buenos Aires”. Fue fundada por una dupla de españoles y en 1955 cambió de socios cuando un grupo de unos 50 empleados compraron el fondo de comercio.

Esta pizzería destaca por su ambiente acogedor, su deliciosa pizza al molde, y su icónica “Salvatore”. Su legado y calidad hacen que cada visita sea una experiencia culinaria única e imperdible.

Las Cuartetas. Foto: Instagram @lascuartetaspizza

Estaciones de subte para llegar

Florida (línea B)

Lavalle o Diagonal Norte (línea C)

9 de Julio (línea D)

Banchero (Avenida Corrientes 1604 /Av. Corrientes 1300)

Con varios locales se fundó en el barrio de La Boca en 1932, en un local que todavía existe en la esquina de la Avenida Almirante Brown y la calle Suárez y se considera el creador de la fugazza con queso.

Aparentemente, la inventó Juan Banchero un día que cortó al medio una pizza de cebolla y le puso queso, para que no estuviera tan seca.nEn el año 2002 fue declarado Sitio de Interés Cultural por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de sus aportes a la cocina argentina.

Su nombre se debe a que se ubica en la desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata. Entre otras razones, el barrio es conocido por albergar al Club Atlético Boca Juniors.

Pizzería Banchero. Foto: Instagram @pizzeriabanchero

Estaciones de subte para llegar

Tribunales (línea D)

Uruguay (línea B)

Callao (línea B si vas al local de esquina Montevideo)

Güerrín (Avenida Corrientes 1368)

Señalada como la mejor de la Argentina. Esta pizzería fue fundada por los genoveses Franco Malvezzi y Guido Grondona en el año 1932, en el mismo local que funciona hasta el día de hoy. Tiene la particularidad de que nunca abrió más sucursales, aunque sí se fue ampliando aumentando más sectores.

Tiene la particularidad que, desde su fundación, el horno que permanece prendido hace más de 90 años. El horno número 1 es el original y se encuentra en el salón con la placa Horno 1, 1932. En su carta se pueden encontrar entre las principales variedades: muzzarella y tomate, fugazza, fugazzeta, napolitana, fainá, pizza de cancha, jamón y morrones y calabresa. También hay lugar para las empanadas fritas o al horno de leña e incluso para una pizza vegana y apta para celíacos.

Pizzería Güerrin. Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Estaciones de subte para llegar

Tribunales (línea D)

Uruguay (línea B)

Los Inmortales (Avenida Corrientes 1369)

Nació como un homenaje a los grandes artistas, escritores y bohemios que solían reunirse en el mítico Café de los Inmortales o Copetín de Corrientes durante la década de 1930.

Es una de las pizzerías más tradicionales de la Avenida Corrientes. Fue fundada en 1952 por Felipe Fiorellino y Francisco “Chiche” Di Ciancia y desde entonces ofrece pizzas a la piedra, hechas con una receta de origen italiano, más precisamente de Castronovo.

Los Inmortales, una imperdible de Corrientes. Foto: Instagram @losinmortalespizza

Estaciones de subte para llegar

Tribunales (línea D)

Uruguay (línea B)

La Americana

Si bien son varios los locales, el primero de todos se encuentra en Callao y Bartolomé Mitre. En el imaginario colectivo lo conocemos como barrio de Congreso, aunque en realidad eso es Balvanera, el bautismo “casi sin querer” se lo debe a su cercanía con el edificio donde funciona el poder legislativo.

Fundada en 1935, conservan la elaboración artesanal y la calidad de sus materias primas. Se la reconoce por su pizza de masa gruesa, crocante y sus ingredientes frescos, además de sus empanadas.

La Americana nació en el barrio de Congreso Foto: Instagram @pizzerialaamericana

Estaciones de subte para llegar

Congreso (línea C)

El Cuartito (Talcahuano 937)

Fundada en 1934, tiene la particularidad de que es la preferida de Franco Colapinto y era una de las favoritas de Diego Maradona.

La favorita de todos es la fugazzeta rellena con jamón o muzzarella, muchos la acompañan con un vasito de moscato.

Pizzería emblemática en San Nicolás Foto: Instagram @recorre.ba

Estaciones de subte para llegar

Tribunales (línea D)

Pin-Pun (Avenida Corrientes 3954)

Desde 1927, es la pizzería más antigua de la ciudad. A lo largo de los años, conquistó el paladar de los porteños con su variada oferta de pizzas y empanadas.

Aunque su pizza es célebre, las empanadas fritas de carne son las grandes estrellas. Con una masa crujiente y un relleno jugoso lleno de sabor, esta delicia se volvió un pedido obligado para quienes pasen por una de sus sucursales.

Pizzería Pin-Pun. Foto: @pinpuncorrientes

Estaciones de subte para llegar

Medrano (línea B)

Burgio (Congreso de Tucumán 2477)

Desde 1932, mantiene su estética clásica que evoca los años dorados de Buenos Aires. El local conserva elementos originales como las venecitas en las paredes, el pizarrón negro con letras de plástico blancas y el tradicional horno a leña, creando un ambiente que transporta a sus visitantes a épocas pasadas.

Del menú se destacan la variedad de pizzas al molde, con opciones clásicas como jamón y morrones, calabresa, napolitana y cuatro quesos, todas elaboradas con ingredientes de alta calidad y siguiendo recetas tradicionales.

Pizzería Burgio. Foto Instagram @burgiopizzeria

Estaciones de subte para llegar

Congreso de Tucumán (línea D)

San Carlos (Avenida Rivadavia 4548)

Todo comenzó en 1968 cuando José Luis Fernández y Juan Furlan se asociaron para relevar una pizzería que en ese entonces llevaba el nombre de El Ciclón. Rápidamente, la rebautizaron, dando origen a una nueva vida para el local que no tardó en consolidarse como lo mejor de la zona.

Su especialidad es la de 7 quesos, pero no es la única, ya que cuenta con decenas de opciones que la vuelven un infaltable en la lista de restaurantes de visita obligada en la Ciudad. En sus pizzas, no puede faltar el queso gratinado, los rellenos y la doble masa.

La famosa Fourzzeta Foto: Instagram @sancarlos.pizzeria

Estaciones de subte para llegar

Río de Janeiro (línea A)

El Imperio (Avenida Corrientes 6891)

Fundada por José Caramés, en 1947, se encuentra en el corazón de Chacarita. Las pizzas son al molde, altas, gordas y bien cargadas. Desde temprano en la mañana, ofrece una propuesta variada que va desde un desayuno con café y medialunas a una contundente porción de pizza.

Su fugazzeta rellena es el plato estrella que no puede faltar y es ideal para disfrutar junto a una porción de fainá. La pizza es al molde y además de la de cebolla, también hay que sumarle la de primavera, espinaca y la especial del lugar, la del “Imperio”, que lleva jamón, morrones, palmito, huevo y tomate.

Balá nació y se crió en el barrio Foto: turismo.buenosaires

Estaciones de subte para llegar