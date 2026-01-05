El barrio más antiguo de CABA no es San Telmo: existe desde antes del Virreinato y allí se encuentra la primera avenida de Latinoamérica

Existe una unidad territorial aún más antigua que tiene más de 250 años y constituye el verdadero casco histórico de la Ciudad.

Monserrat, el barrio más viejo. Foto: Instagram @entedeturismodebuenosaires

Es sabido que la Ciudad de Buenos Aires está dividida en 48 barrios, cada uno le da su toque y estilo a lo que es la capital de Argentina. En ese sentido, y hablando de sus curiosidades, hay uno que se destaca por su antigüedad y no es el que todos están pensando.

Si bien todos creen que se trata de San Telmo, por su variada propuesta cultural e impactante arquitectura que nos hace viajar en el tiempo, existe una unidad territorial aún más antigua que tiene más de 250 años y constituye el verdadero casco histórico de la Ciudad.

El barrio porteño más antiguo

El barrio más viejo es Monserrat, ubicado en la Comuna 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dentro de sus límites se encuentran la famosa Av. de Mayo, el Cabildo, la Catedral, la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso y la manzana de las luces.

Su historia se remonta a la segunda fundación de la ciudad en 1580 por Juan de Garay. En principio fue llamado Montserrat por la iglesia que data del año 1750 y construida por el arquitecto Antonio Masella, a pedido del chacarero catalán Juan Pedro Serra en honor a la Virgen de Montserrat. Con el tiempo la “t” desapareció y quedó “Monserrat”.

Un barrio con más de 250 años. Foto: Instagram @entedeturismodebuenosaires

Durante el siglo XVIII y XIX el actual barrio estaba dividido a la altura de la intersección de las actuales calle Piedras y Avenida de Mayo, en tanto hacia el sureste era conocido como Catedral al Sur. A lo largo de esos años además era llamado “Barrio del Tambor” o “Barrio del Mondongo” por la gran cantidad de esclavos negros que vivieron allí.

Con una superficie de 2,2 km² tiene en sus límites a la Avenida Entre Ríos, Avenida Rivadavia, ramal oeste de la Avenida Leandro N. Alem, Bartolomé Mitre, Avenida Rosales, ramal norte de la Avenida La Rábida (norte), Avenida Ing. Huergo, Chile, Piedras, Avenida Independencia.

Desde esa época, la zona más cercana a la plaza de Mayo reiteradamente es confundida con San Telmo. Por tradición, el límite entre los barrios es la calle Chile, por donde circulaba un arroyo hoy entubado (Zanjón de Granados).

Restos coloniales Foto: Instagram @buenosairesturismo

¿Qué hacer en Monserrat?

Plaza de Mayo: el corazón del centro cívico de la ciudad, testigo de los acontecimientos más importantes (acuerdos, luchas, festejos y hasta atentados).

Museo del Bicentenario: un espacio subterráneo que funciona en lo que fueron las galerías de la antigua aduana, y que ofrece diversas muestras (fotografías, audiovisuales y pinturas) que recrean la historia del país. Consultar por visitas guiadas.

Feria de Artesanos calle Defensa: los domingos de 10 a 19hs, la calle Defensa se llena de música, color y alegría junto a esta feria de artesanías y antigüedades que nace a la altura de Plaza de Mayo llegando hasta San Telmo.

Librería de Ávila: primera librería de Buenos Aires, antiguamente conocida como la Librería del Colegio. Además de ser un sitio histórico para visitar, allí podrán encontrar ediciones antiguas de literatura argentina y latinoamericana y otras rarezas internacionales.

Manzana de las Luces: albergó desde 1800 los edificios culturales e intelectuales más importantes del país, entre ellos instituciones que aún se conservan como la Iglesia San Antonio de Loyola y Colegio Nacional de Buenos Aires. Es posible realizar visitas guiadas y también ofrece diferentes cursos y exhibiciones.

Avenida de Mayo, la primera avenida de Latinoamérica

Su inauguración tuvo lugar el 9 de julio de 1894, convirtiéndose no solo en la primera avenida del país, sino también en la primera de toda Sudamérica y de Latinoamérica.

Inspirada en los bulevares de París, conecta Plaza de Mayo con Plaza del Congreso en un intento simbólico de unir al Poder Ejecutivo con el Legislativo, algo que desde que el país se convirtió en Nación ha sido imposible. A fines del siglo XIX, Argentina se posicionaba como una potencia sudamericana a los ojos del mundo y en plena primera oleada inmigratoria que terminaría siendo decisiva en su estilo.

Avenida de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

Para descubrirla hay que trazar una excursión imaginaria que podría comenzar en Plaza de Mayo un lugar mítico del país donde el puebloha manifestado sus mayores angustias como, entre otras, las primeras vueltas a la plaza de las Madres y Abuelas en la época de la Dictadura y no hace mucho cuando miles de fanáticos del fútbol hicieron largas horas de fila para poder despedirse de Diego Maradona y también su mayor felicidad cómo fue el regreso a la democracia en 1983.

Frente a la Plaza tenemos dos de los edificios más importantes:Casa Rosada y el Cabildo, a su lado, casi como un vigilante en silencio, comienza la avenida con una impactante arboleda que espera ser descubierta.