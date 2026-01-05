Un detalle impactante: por qué la bandera de Entre Ríos tiene una franja roja y qué la hace diferente al resto de Argentina

Las provincias guardan historias que se ven reflejadas en sus máximos símbolos. El caso del lugar que vio nacer a caudillos como Justo José de Urquiza y Francisco Ramírez es un homenaje permanente a sus ideales y orígenes.

La curiosa historia de la bandera de Entre Ríos Foto: Municipalidad Nogoyá

La bandera argentina representa uno los símbolos patrios más importantes. Fue izada por primera vez en febrero de 1812, en Rosario, por su creador, Manuel Belgrano. A más 210 años, se transformó en sinónimo de identidad y pertenencia que podemos ver en varios lugares y espacios. Además de la nacional, cada provincia tiene la suya y hay una que llama la atención por un detalle en su diseño.

La de Entre Ríos es una de las que más sentido político del país tiene. Adoptada oficialmente recién en 1987, su diseño se remonta al siglo XIX y vinculado al federalismo e ideas claves para formar la Nación.

La histórica bandera de Entre Ríos

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus banderas es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.

En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la de Entre Ríos, uno de los emblemas más jóvenes de la Argentina.

Bandera entrerriana Foto: Paraná

El significado de la bandera de Entre Ríos

Según disposición del Gobernador Sergio Alberto Montiel, mediante el Decreto 879/87 GOB, se declaró “Bandera Oficial de la Provincia de Entre Ríos, al pabellón con franjas y colores idénticos a la Nacional, cruzada por una franja roja, en diagonal desde el ángulo superior izquierdo al ángulo inferior derecho”.

Esta insignia entrerriana posee tres franjas horizontales celeste, blanca y celeste. Pero la diferencia es que posee una línea roja en diagonal que cruza el paño desde el ángulo superior del asta hacia el inferior opuesto. Al principio constaba de tres bandas azul-blanco-azul, donde cada una de las bandas azules tenía dentro una banda roja horizontal; cada detalle punzó representaba las bandas oriental y occidental del Río de la Plata en la misma bandera.

Fue creada por el General José Gervasio Artigas en el año 1814 y autorizada por la Asamblea del año 1813, el rojo simboliza el federalismo, pensamiento republicano, democrático y federal que distinguía a la Liga de los Pueblos Libres o la Federación. La franja se asocia también con la tradición artiguista y con los caudillos federales que lucharon por una organización nacional más equitativa.

El mapa que muestras las provincias que eran parte de Los Pueblos Libres Foto: Facebook

El general Francisco Ramírez mantuvo la bandera utilizada por Artigas como emblema de la República de Entre Ríos que creó en 1820 y representando la resistencia al poder central, la defensa de los derechos provinciales y el legado durante el siglo XIX. También la utilizó La Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres, un proyecto encabezado por Artigas que unía provincias y territorios bajo el ideal federalista.

José Gervasio Artigas Foto: Wikipedia

Mediante Ley N°10.220 del año 2013, se estableció el día 19 de junio como “Día de la Bandera de la Provincia de Entre Ríos”, fecha en que se recuerda el nacimiento de José Gervasio Artigas.

Bandera actual

A diferencia de la utilizada en la República Oriental del Uruguay, en Entre Ríos las franjas son celestes. Por ley N.º 8343 sancionada el 21 de diciembre de 1989, la bandera ceremonial se volvió obligatoria en los actos, ceremonias y desfiles patrióticos.

El decreto 876/2001 MGJE del 29 de marzo de 2001 dispuso que el pabellón nacional deberá ser acompañado conjuntamente con la Bandera de Entre Ríos en todo acto cívico, de seguridad y escolar que se realice en la provincia. Como el decreto sugería erróneamente que esta bandera fue creada por ley del 28 de diciembre de 1833, fue derogado por el decreto 1040/2001 MGJE del 11 de abril de 2001 que eliminó la mención errónea.