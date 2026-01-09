De una reunión de padres a un gigante del verano cordobés:

El Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María es un evento de música folclórica y jineteada, que convoca a intérpretes de música folklórica argentina y jinetes que realizan destrezas gauchas a caballo. Cada año, desde hace seis décadas, la tradición se repite.

Se realiza en la ciudad de Jesús María (localidad ubicada a 50 km al norte de la ciudad capital de la provincia de Córdoba), en un anfiteatro llamado José Hernández. ¿Cómo surgió este evento que paraliza a la provincia serrana?

Cómo nació Jesús María

Todo comenzó en mayo de 1965 cuando Elvio Bravo y Jarbas Pereyra debatían sobre cómo ponerle punto final a una problemática del día a día: chicos que llegaban a la escuela sin desayunar y la necesidad urgente de garantizarles al menos una comida caliente.

Para ese entonces la ciudad cordobesa era un pueblo marcado por el ferrocarril, en pleno proceso de crecimiento, pero lejos de lo que hoy. Formando la Cooperadora de la Escuela N°1. Teniente Morandini, el grupo empezaba con reuniones para saber cómo recaudar fondos para sostener la tarea educativa.

El “Maestro” Roya y Juan Manuel Corrales —presidente de la Cooperadora—, Bravo y Pereyra iban descartando posibles soluciones: primero apareció la posibilidad de un festival de folklore y como Cosquín estaba muy cerca, Pereyra rápidamente pensó la solución: “¿Y si hacemos un festival de doma?”.

Ahora faltaría el lugar de los hechos para convocar a cooperadoras escolares de la región. El municipio cedió el terreno donde hoy está el Anfiteatro Hernández, donde se armaron tres palenques y un escenario precario hecho con tablones. El 8 de enero de 1966 comenzó el primer Festival nocturno de Doma y Folklore de Jesús María.

Las jineteadas se realizaban tradicionalmente de día y no se sabía cómo reaccionarían los animales bajo las luces nocturnas, aunque el público respondió de manera masiva. Todo lo recaudado debía volver a las escuelas.

Debido al éxito, el espacio original ya había quedado chico y familias de la zona colaboraron con materiales, maquinaria, herramientas e incluso con su propio trabajo para levantar una estructura que con los años se convertiría en todo un símbolo.

Con el paso de los años, estos sueños fueron convirtiendo al Festival en el espectáculo más grande de América en su género, atrayendo en cada edición a más de 300 mil espectadores que viven esta fiesta popular, además de un sinnúmero de televidentes y radioyentes que lo siguen desde sus hogares en todo el país y el mundo.

De las 45 mil personas que asistieron en 1966, se pasó a más de 170 mil a finales de los 80. Y el fenómeno no para: en 2025 se rompió el récord absoluto con más de 211 mil entradas vendidas en 12 jornadas inolvidables. 60 años después, el escenario espera ansioso una nueva edición para poner a lo más alto la tradición argentina.

Precios y claves para entrar al Festival Jesús María 2026

El festival de la cultura gauchesca contará con una cartelera repleta de grandes artistas de la música argentina y jinetes destacados de toda América Latina. A continuación, los precios de las entradas y días.

Entrada general: mayores de 12 años, $45.000

Jubilados: $25.000

Menores: de 0 a 4 años, gratis; de 5 a 11 años, $25.000; de 12 años en adelante, valor de entrada general

Desde la organización del Festival Jesús María compartieron una serie de consejos para ingresar sin complicaciones al predio del Anfiteatro José Hernández a disfrutar de la mejor música folklórica del país y de las jineteadas con domadores de toda Latinoamérica. Entre las recomendaciones señalaron:

Organizate antes del ingreso: es clave revisar por qué acceso podés ingresar de acuerdo a tu entrada.

Presentarse con las entradas descargadas: es clave tener a mano el código QR de la entrada ya descargado para evitar problemas de señal. Se puede bajar desde la sección “Mis entradas” de la web Paseshow.

Tener a mano el DNI para facilitar el ingreso.

Recordá comprar el ticket de conservadora: podés ingresar con una heladerita al predio, las bebidas y la comida solo pueden llevarse dentro de una.

