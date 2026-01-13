Playa Bristol, de fondo la rambla con el mismo nombre Foto: Archivo

Mar del Plata ha sido y es una de las ciudades de la costa predilecta por los turistas para veranear. Pero “La Feliz” sufrió una impactante transformación a lo largo de los años y los días en la playa no eran los mismos hace 100 años que ahora. En este verano 2025 se viralizó un video con imágenes inéditas que muestran cómo era una jornada en la exclusiva playa Bristol de la década del 20.

El material fue publicado por el Archivo General de la Nación donde se ve cómo eran los días de playa hace cien años en la ciudad.

Para ese entonces regía el “manual de baño”, creado para mantener los usos y costumbres. En aquellos años se podía ver a las mujeres con trajes de baño enteros con parasoles y gorras de natación para protegerse del sol, hombres con batas en la orilla del mar y niños jugando con arena. De fondo se aprecian las inconfundibles sillas Mar del Plata y la estructura del Bristol Hotel.

La Playa Bristol fue bautizada como el exclusivo Hotel que se erigía a metros de la costa. El hotel contaba con entrada con vista al mar. La recepción, la sala de estar, el comedor y las 500 habitaciones lucían mobiliario de caoba, pisos completamente alfombrados, espejos y arañas imponentes de estilo francés.

Qué permitía y qué no el manual de baño

Artículo 1: está prohibido bañarse desnudo

Artículo 2: el traje de baño admitido por este reglamento es todo aquel que cubra el cuerpo desde el cuello hasta la rodilla

Artículo 3: en las tres playas conocidas por del Puerto, de la Iglesia y de la Gruta no podrán bañarse los hombres mezclados con las señoras a no ser que tuvieran familia y lo hicieran acompañando a ella

Artículo 4: es prohibido a los hombres solos aproximarse durante el baño a las señoras que estuvieren en él, debiendo mantenerse por lo menos a una distancia de 30 metros

Artículo 5: se prohíbe a las horas del baño el uso de anteojos de teatro u otro instrumento de larga vista, así como situarse en la orilla cuando se bañan señoras

Artículo 6: está prohibido bañar animales en las playas destinadas para el baño de familias

Artículo 7: está igualmente prohibido el uso de palabras o acciones deshonestas o contrarias al decoro. La rambla Bristol en todo su esplendor

El majestuoso hotel Bristol

El crecimiento que logró Mar del Plata desde su fundación en 1874 hasta posicionarse entre los destinos preferidos de la clase más pudiente de Buenos Aires, fue prácticamente instantáneo. No tuvieron que pasar muchos años para que se ideara un hotel con todos los lujos para los turistas.

En 1887 comienza a planearse la construcción de un hospedaje que poco le iba a envidiar a los mejores balnearios europeos: el Bristol Hotel. El edificio estuvo terminado en tiempo récord y listo para su fastuosa inauguración.

Cabe recordar que, para fines del siglo XIX, Argentina se posicionaba entre las grandes potencias mundiales. Con un crecimiento económico y una fuerte oleada inmigratoria, el país era observado por el resto como un diamante en bruto que estaba comenzando a brillar.

Mar del Plata se había transformado en el lugar ideal para que la clase alta y personalidades de la política y la cultura descanse durante el verano. Nadie iba a querer perderse la apertura de uno de los hoteles más imponentes de Sudamérica.

El lugar estaba ubicado en la actual manzana de San Martín, Entre Ríos, Corrientes y Rivadavia y sus puertas abrieron un 8 de enero de 1888. Cerca de 250 personas viajaron desde Buenos Aires para la ocasión con celebridades como Dardo Rocha, el vicepresidente Carlos Pellegrini, el gobernador Máximo Paz y el expresidente Bartolomé Mitre. Por años se habló de que entre los presentes se encontraba el futuro zar de Rusia: Nicolás II.