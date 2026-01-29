Cambió de nombre cinco veces y fue trazada por Juan de Garay:

Una de las postales icónicas de calle Foto: Instagram @palermeando

En la misteriosa Buenos Aires, aquella donde sus calles de empedrado se funden con el asfalto moderno para revivir historia, hay algunas que se caracteriza por ser de las más antiguas, o al menos eso es lo que nos dice el relato oficial.

Mucho más viejas que el Virreinato, están emplazadas en el barrio de San Telmo y el Microcentro, imponiendo una arquitectura colonial y sede de tiendas de antigüedades, ambiente bohemio y un mercado impactante: así encontramos a Defensa y Reconquista, hoy haremos foco en la segunda.

Arteria vial de gran importancia, recorre el casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires, siendo una zona financiera porteña por excelencia. Fue peatonalizada en el año 2009.

Calle Reconquista Foto: Wikipedia

Cómo es la calle y su historia Reconquista

Recorre dos de los barrios más antiguos de Buenos Aires: San Nicolás (antigua parroquia de Catedral al Norte) y Retiro. Es una de las primeras calles de la ciudad, siendo trazada en 1580 por su fundador, el adelantado español don Juan de Garay. En su primera cuadra, del lado este, media manzana fue destinada a Garay, y en los siguientes lotes se instalaron los pioneros de Buenos Aires, que se transformaron con el paso de los años en el patriciado porteño.

Parte del extremo de la mencionada Plaza de Mayo y llega al conjunto Catalinas Norte, donde se une con la Avenida Leandro N. Alem. Es virtualmente la prolongación de la calle Defensa, aunque no está directamente enlazada por la presencia de la Plaza de Mayo. Nació como tránsito vehicular en sentido norte - sur, pero como parte de un proyecto de privilegio al peatón en el centro de la ciudad, fue transformada en peatonal a lo largo de 2009.

Es conocida en Buenos Aires por ser la principal de la zona financiera de la ciudad. Esto se remonta a comienzos del siglo XIX, con la fundación del Banco de Buenos Aires (actual Banco de la Provincia de Buenos Aires) y el establecimiento de la Bolsa de Comercio (1854) y los bancos de Mauá y Cía. (1858), de Carabassa (1860) y de Londres y América Latina (1863). Hoy las sucursales de bancos extranjeros y casas matrices de bancos argentinos están en su mayoría radicadas en la zona demarcada por las avenidas Alem, 9 de Julio, Corrientes y Rivadavia.

Reconquista a principio del siglo XX Foto: AGN

Los distintos nombres de Reconquista

1738: se llamo calle Mayor , porque nacía en la Plaza Mayor (actual Plaza de Mayo).

1769: San Martín , en relación al Patrono de la Ciudad, San Martín de Tours.

1807: le pusieron Liniers , en homenaje al servicio que Santiago de Liniers brindó a la Corona de España con motivo de las Invasiones Inglesas y por ser precisamente por esta calle que hizo su entrada a la Plaza Mayor con la milicia que ayudaría a echar al invasor.

1822: La Paz, en referencia a una de las cuatro provincias del Alto Perú.

1848: por último Reconquista, en recuerdo de la Reconquista de Buenos Aires, en 1806.

El nuevo cambio en Reconquista

El tramo de Reconquista comprendido entre Dr. Ricardo Rojas y Marcelo T. de Alvear pasa a tener sentido de circulación norte–sur.

Desde el Gobierno porteño indicaron que el cambio apunta a ordenar el flujo vehicular en un sector estratégico de la Ciudad, el cual se caracteriza por la presencia de oficinas, edificios históricos y tránsito constante.

Cambió la circulación de la calle Reconquista. Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Esta modificación se suma a otras similares que ya se aplicaron en distintos puntos porteños.

Además, a fin de evitar confusiones e inconvenientes durante estos primeros días tras el cambio, el Cuerpo de Agentes de Tránsito desplegó un operativo especial en las esquinas de Ricardo Rojas y Marcelo T. de Alvear para: