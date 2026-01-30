La historia de los nombres en La Matanza Foto: Archivo

Son tres de las localidades más mencionadas; para quienes viven o transitan por el Conurbano bonaerense, Isidro Casanova, Laferrere y González Catán pertenecen al partido más poblado de la Provincia, La Matanza, y cuyos nombres tienen una historia muy particular.

En 1854 se promulga la ley provincial llamada Ley de Municipalidades de Campaña y el 16 de octubre se lo declara partido por decreto del entonces gobernador de Buenos Aires, Pastor Obligado. La Municipalidad se instaló el 25 de enero de 1856 y el 25 de diciembre de ese año se fundó la ciudad de San Justo, a iniciativa de Justo Villegas.

Origen de los nombres de las localidades más famosas

Isidro Casanova

Está a unos 9 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La fecha fundacional es el 15 de mayo de 1911, determinada a posteriori mediante decreto provincial y declarada ciudad el 29 de agosto de 1974.

Limita con las localidades de Villa Luzuriaga, San Justo, Ciudad Evita, Rafael Castillo y Laferrere del mismo partido, y con la localidad de Ezeiza, a través del Río Matanza. Su principal acceso a través de la Ruta Nacional N.º 3 y la avenida República de Portugal, y su estación de ferrocarril (estación Isidro Casanova) de la Línea Belgrano Sur.

Foto de Don Isidro Casanova (el más alto) Foto: Archivo

Debe su nombre a un homenaje al inmigrante español, Don Isidro Casanova, quien, entre otros pobladores extranjeros y provincianos, comenzó a protagonizar la historia del lugar. Fue propietario de una fábrica textil, especializada en principio, en la elaboración y confección de cintas de seda, la misma que aún hoy se puede hallar, olvidada y en ruinas, frente a la estación del ferrocarril, cuyos terrenos fueron donados por el mismo hombre.

Entre otros símbolos que describen a la ciudad, se encuentra el escudo, que caracteriza a la industria textil representada con una telaraña, cuyo tejido de red formado por finos hilos de varios colores identifica a los diferentes pueblos inmigrantes.

Entrada a Casanova Foto: Archivo

Laferrere

Está a 13 km de CABA y ocupa 23,7 km². El epicentro de la ciudad se ubica al norte de la estación del ferrocarril y concentra la delegación municipal, dos comisarías y la ex sede del Aeroclub Argentino, institución considerada pionera de la aviación en el país.

El nombre de la ciudad se debe al escritor y político argentino Gregorio de Laferrere, quien fue uno de los que propuso la creación del poblado y fue de los primeros dramaturgos de la historia argentina. Su idea era crear un pueblo de fin de semana con múltiples chalets. Falleció en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1913, poco después de la fundación del pueblo.

Gregorio Laferrere Foto: Archivo

Autor de clásicos como ¡Jettatore! y Las de Barranco, su obra retrató con sátira la sociedad ríoplatense. Fue diputado provincial (1893) y diputado nacional (1898-1908), en 1907 fundó el Conservatorio Lavardén para fomentar la dramaturgia nacional, sosteniéndola económicamente.

Laferrere cuenta con 253,993 habitantes según el último censo del 2022. La densidad de población alcanza los 10,466.16 hab./km², siendo la localidad con más habitantes del partido.

Centro de Laferrere Foto: Archivo

González Catán

Limita con las localidades de Rafael Castillo, Laferrere, Virrey del Pino y Veinte de Junio, todas del mismo partido, también con las localidades de Libertad y Pontevedra del partido de Merlo, y la localidad de Ezeiza, en el partido homónimo. Con casi 52 km², es la segunda ciudad más extensa del partido, después de Virrey del Pino.

El médico González Catán Foto: Archivo

La localidad fue fundada en 1904 por Enrique Simón Pérez, quien la nombró así en honor a su suegro, el médico Mauricio Eustaquio Mateo González Catán. Fue cirujano del Ejército de Justo José de Urquiza y docente en la Facultad de Medicina, ocupando importantes cargos y falleciendo de manera repentina el 16 de abril de 1895 mientras presidía una mesa sobre tesis doctoral en la Facultad de Medicina.

Hacia 1908 llega el ferrocarril, de la mano de la Compañía General de Ferrocarriles en la Provincia de Buenos Aires (CGBA), hoy Línea Belgrano Sur.

En González Catán está Campanópolis

Como fecha de fundación del pueblo se toma la del 3 de abril de 1910, en que se realiza el primer loteo de tierras aledañas a la estación, propiedad de Pérez. El 19 de septiembre de 1974 fue declarada ciudad, mediante la ley provincial n. 8233 y para el 8 de diciembre de 1975 se inauguró la Capilla en la que ofició el Padre Mario Pantaleo.