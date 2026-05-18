Semana de Mayo en Buenos Aires Foto: Wikipedia

No fue “un solo 25”. La Revolución de Mayo se cocinó en una semana de rumores, maniobras políticas, presión callejera y discusiones que hoy suenan increíblemente actuales: ¿quién manda cuando la autoridad se derrumba? ¿Dónde “vive” la soberanía? Entre el 18 y el 25 de mayo de 1810, Buenos Aires pasó de la incertidumbre a la creación del Primer Gobierno Patrio.

Antes del día a día: por qué explotó todo en 1810

Para entender la Semana de Mayo hay que mirar el mapa. España estaba atravesada por la crisis iniciada con la invasión napoleónica y el colapso de autoridades peninsulares; eso alimentó un vacío de legitimidad que también se sintió en el Virreinato del Río de la Plata. En ese clima, discutir si el virrey podía seguir gobernando “como si nada” se volvió inevitable.

Buenos Aires antes de la gran ola migratoria Foto: Archivo

La noticia que agitó el tablero fue la caída/disolución de organismos que actuaban en nombre del rey cautivo, un golpe que en América reavivó la pregunta clave: si el rey no puede mandar, ¿quién decide? Esa discusión fue la chispa que encendió reuniones, listas, alianzas y la presión popular en la plaza.

Qué pasó día por día en la Semana de Mayo

18 de mayo: el bando de Cisneros y el intento de calmar la tormenta

El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros difundió una proclama para sostener fidelidad a la Corona y frenar cualquier amague revolucionario en Buenos Aires. Pero el mensaje, en vez de apagar, dejó a la vista la crisis de legitimidad: si la metrópoli tambaleaba, el virreinato también.

Esa misma noche, según reconstrucciones institucionales, sectores criollos comenzaron a organizarse para forzar un Cabildo Abierto, con reuniones privadas que aceleraron el ritmo político.

19 de mayo: el pedido de Cabildo Abierto

Los criollos presionaron para que se convocara un Cabildo Abierto (una sesión extraordinaria con “vecinos notables”) para debatir públicamente la continuidad del virrey. La idea era simple: discutir la autoridad con reglas formales, pero bajo un contexto explosivo.

20 de mayo: Cisneros busca apoyos (y detecta grietas)

El virrey mantuvo reuniones con jefes militares y actores clave. El problema: el sostén real del poder ya no era un bloque incondicional, y la presión para abrir el debate aumentaba.

21 de mayo: la plaza toma protagonismo

El Cabildo anunció que al día siguiente habría sesión. Afuera, la calle se volvió termómetro: movilización y clima de “definición ya”. Distintos relatos destacan el rol de los grupos organizados que presionaban en la Plaza para que la decisión no quedara encerrada en una sala.

22 de mayo: Cabildo Abierto, debate largo y una votación decisiva

Se realizó el Cabildo Abierto. Una fuente oficial de divulgación cultural reconstruye que se invitó a cientos de hombres, con una asistencia de alrededor de 250 sobre unos 450 convocados, y que el debate giró en torno a dos posiciones: continuidad del virrey o cese por caducidad de la autoridad que lo nombró.

Para asomarse a la cocina real de esa jornada, existen actas y registros documentales que permiten seguir nombres, términos y el clima institucional del momento. Leerlas hoy es descubrir que la Revolución también fue un duelo de argumentos.

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23 de mayo: la jugada “intermedia” que enfurece

Tras el Cabildo Abierto, el Cabildo impulsó una salida transicional: crear una Junta… pero con Cisneros dentro (incluso encabezándola). El gesto se leyó como continuidad maquillada y provocó un rechazo fuerte de los sectores revolucionarios.

24 de mayo: presión, renuncias y marcha atrás

La calle volvió a hablar. Las protestas frente al Cabildo forzaron la renuncia de los integrantes de esa Junta “con Cisneros”, dejando el terreno listo para una definición sin ambigüedades.

25 de mayo: nace la Primera Junta

Con gente congregada en la plaza exigiendo resolución, el Cabildo reconoció a la Primera Junta: Cornelio Saavedra como presidente; Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios; y como vocales Belgrano, Castelli, Azcuénaga, Alberti, Larrea y Matheu.

Un detalle clave: la Junta se presentó, en sus inicios, en nombre de Fernando VII (el rey cautivo), una fórmula política usada para ganar tiempo y legitimidad en un mundo todavía formalmente monárquico.

Mitos y curiosidades: lo que la escuela simplificó

¿French y Beruti repartieron escarapelas celestes y blancas?

La escena es icónica, pero muchas reconstrucciones sostienen que en esos días se repartieron cintas (a menudo blancas, y en algunos relatos también rojas), no necesariamente la escarapela celeste y blanca tal como la conocemos, que se consolidaría después.

French y Beruti, 25 de Mayo de 1810, efemérides

Estaba “todo el pueblo” en la plaza?

La imagen de una plaza desbordada es poderosa, pero varios análisis recuerdan que los accesos y la participación política formal estaban restringidos, y que la presencia popular no siempre equivale a una multitud sin límites como la pintan las láminas.

¿Llovió el 25 de mayo de 1810? ¿Y los paraguas?

Sobre el clima hay discusión: hay notas que señalan falta de registros meteorológicos concluyentes y remarcan que el paraguas era un bien de lujo, por lo que la postal “paraguas para todos” es, como mínimo, discutible.

Miembros de la Primera Junta del 25 de Mayo de 1810. Cuadro de Francisco Fortuny.

El dato nerd que cambia el enfoque: la Revolución también fue “papel”

Si querés entender el pulso real, además de los cuadros, están las actas y votaciones del Cabildo: nombres, fórmulas, términos jurídicos, y un lenguaje que muestra cómo se construyó poder “legal” en tiempo récord. Es historia viva, sin filtros.