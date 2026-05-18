Recorré el Museo Saavedra: una casona histórica ligada a la Primera Junta Foto: Turismo Buenos Aires

Hay lugares que no necesitan levantar la voz para contar algo enorme: les alcanza con la madera gastada de un piso antiguo, un patio que todavía huele a laurel y una galería donde la luz cae igual que hace más de un siglo. En pleno Parque General Paz, en Saavedra, una casona de 1870, que fue el casco de la chacra de Luis María Saavedra, sobrino del presidente de la Primera Junta, funciona hoy como uno de esos sitios que te reconcilian con la historia: el Museo Histórico de Buenos Aires “Cornelio de Saavedra”.

Y si estás buscando un plan patrio que sea más que escarapela y chocolatada, este museo propone algo mejor: entrar al siglo XIX por una puerta real, con objetos, relatos y actividades que hacen que el 25 de Mayo deje de ser una fecha en el almanaque y vuelva a ser una pregunta: ¿cómo se construye una patria?

Una casona con apellido de Revolución

El edificio no nació museo. Fue levantado alrededor de 1870 como residencia de chacra, y con el crecimiento de Buenos Aires quedó abrazado por la ciudad. El museo, en cambio, tiene otra historia: se fundó el 6 de octubre de 1921 y durante años funcionó en distintas sedes del centro porteño, hasta que encontró su hogar definitivo en Saavedra.

10 salas y actividades ideales para celebrar el 25 de Mayo Foto: Turismo Buenos Aires

El dato que enamora a cualquier cronista: la casona se convirtió en sede permanente el 25 de mayo de 1942. No es un detalle menor; es una declaración simbólica. En la fecha patria por excelencia, el museo ancló su identidad en un territorio y en un apellido que remite, inevitablemente, a la Revolución de Mayo.

¿Y quién fue Cornelio de Saavedra? El primer presidente de la Primera Junta (25 de mayo de 1810), protagonista clave del proceso revolucionario y figura central en las milicias de la época, con un rol decisivo en la defensa de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas.

Qué vas a ver: 10 salas y un país contado en objetos

El Museo Saavedra no es “solo” vitrinas: es un recorrido que arma una línea de tiempo emocional. Cuenta con diez salas dedicadas a distintos períodos y debates de la historia argentina: Virreinato, Invasiones Inglesas, Revolución de Mayo, Independencia y construcción del Estado nacional, entre otros ejes.

Museo Saavedra: la casa de la Primera Junta para un 25 de Mayo único Foto: Turismo Buenos Aires

Pero la clave está en el patrimonio: el museo resguarda más de 23.000 piezas (platería, vestimenta, documentos, iconografía, armas, mobiliario, numismática). Es decir: lo político y lo cotidiano juntos, como debería enseñarse siempre la historia.

Por qué este museo es un plan perfecto para el 25 de Mayo

Porque combina tres cosas difíciles de encontrar en la misma salida:

Historia con contexto (no solo “héroes”), Arquitectura con clima (la casa también narra), Propuestas para todas las edades (sin solemnidad).

La sede está dentro del Parque General Paz, un plus enorme si querés estirar el plan con mate al sol o una caminata antes/después del recorrido.

Actividades para celebrar el 25 de Mayo

Cada año, el museo suele armar agenda especial para la Semana de Mayo. Un buen ejemplo —por su enfoque didáctico y familiar— es la programación publicada para el sábado 24 y domingo 25, con propuestas como:

“Cerca de la revolución” : visitas guiadas para pensar antecedentes, debates y tensiones de 1810.

Mateada y “rumores revolucionarios” en el jardín: picnic + relatos performáticos con estética de época.

“Tinta y Patria” : posta de serigrafía para llevarte un póster impreso en el momento.

Postas creativas : autorretrato como protagonista de 1810, “Héroes del Pueblo”, origami de escarapelas, sellos patrios y tatuajes temporales con motivos históricos.

Música en vivo para cerrar la jornada con tono festivo.

Una escapada distinta para este 25 Foto: Turismo Buenos Aires

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