Un restaurante en Palermo homenajea a Evita Foto: Instagram @elsantaevita

En una cuadra de Palermo, lejos del circuito gastronómico que suele mirar hacia afuera, hay un lugar que propone lo contrario: mirar hacia la memoria. Se llama Santa Evita y funciona en Julián Álvarez 1479, en pleno barrio porteño de Palermo, donde el culto a Eva Perón se mezcla con una de las cocinas más identitarias de Argentina.

A simple vista, podría parecer otro restaurante temático. Pero no. Desde la entrada todo construye un relato: Evita en las paredes, en los objetos, en las frases escritas por visitantes. En ese mismo salón, vecinos, curiosos y turistas conviven con una cocina que no negocia su raíz.

Un punto de Palermo donde la historia se come

Ubicado estratégicamente en Palermo, uno de los polos gastronómicos más importantes de Buenos Aires, Santa Evita plantea una contradicción interesante: en una zona dominada por tendencias globales, sushi bars y hamburgueserías gourmet, este espacio apuesta por lo local sin complejos.

Santa Evita rescata platos patrios y reabre el debate sobre identidad Foto: Instagram @elsantaevita

La dirección, Julián Álvarez al 1400, no es un detalle menor: es parte de un circuito cultural donde conviven bares, teatros y espacios políticos. En ese mapa urbano, el restaurante se posiciona como un punto de encuentro donde gastronomía, ideología e historia dialogan en cada servicio.

Evita: más que una figura, una presencia constante

El lugar no solo homenajea a Eva Perón, sino que la instala como eje narrativo. La figura de Evita sigue generando debates, revisiones y reinterpretaciones, incluso a más de 70 años de su muerte.

No es casual que este tipo de propuestas surjan en Palermo, a pocas cuadras del Museo Evita, otro de los espacios donde su legado se reconstruye desde una mirada contemporánea.

En Santa Evita, esa historia baja a tierra: se convierte en experiencia cotidiana.

Locro, el corazón del relato

El verdadero protagonista, sin embargo, aparece en la cocina. El restaurante es reconocido por su locro, un plato que condensa siglos de historia: nacido en las culturas andinas prehispánicas y transformado con la llegada española, terminó convirtiéndose en símbolo nacional.

Revive el locro como ritual patrio: historia, menú y claves Foto: Instagram @elsantaevita

Hoy, cada cucharada remite a esas raíces. Y no es un dato menor: en fechas patrias como el 25 de Mayo, este tipo de platos reaparecen como ritual colectivo, recordando que la comida también construye identidad.

En el caso de Santa Evita, el locro no es un menú estacional, sino una declaración permanente: en una ciudad que corre rápido, acá se cocina lento.

El menú como manifiesto

Más allá del locro, la carta funciona como una curaduría de la cocina argentina:

Empanadas con llajua picante, que conectan directamente con el norte del país.

Carrilleras braseadas durante horas, fieles al espíritu de las recetas de olla.

Milanesa de ciervo, que rompe con lo clásico sin abandonar la identidad.

Entre murales, ollas y recetas criollas Foto: Instagram @elsantaevita

Cada plato es parte de un mismo mensaje: revalorizar lo propio en un contexto que muchas veces privilegia lo importado.

Postres coloniales: el pasado que vuelve

El cierre también tiene historia. Entre las opciones aparece la ambrosía, un postre tradicional elaborado con leche, huevos y azúcar, con registros en recetarios argentinos del siglo XIX.

No es casual su presencia: en tiempos donde predominan opciones modernas o industriales, recuperar este tipo de recetas implica rescatar una parte olvidada del patrimonio gastronómico.

Más que un restaurante: un síntoma cultural

Que un lugar así funcione y tenga público en el corazón de Palermo no es un dato menor. Habla de algo más profundo:una revalorización de lo propio, una necesidad de reconectar con la historia cotidiana, la que no está en los libros sino en los platos.