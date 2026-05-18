Declaración de independencia Foto: Wikipedia

Durante siglos, Charcas fue más que un nombre colonial: fue un corazón administrativo, judicial y económico del sur americano. Primero orbitó Lima, luego quedó bajo Buenos Aires y, en 1825, decidió no ser “apéndice” de nadie. ¿Cómo un territorio que podía terminar integrado a las Provincias Unidas eligió convertirse en Bolivia y, además, firmó su propia declaración de independencia?

Dato rápido: la Real Audiencia de Charcas fue creada en 1559 y su jurisdicción cambió varias veces hasta quedar asociada al espacio que hoy identificamos como Bolivia.

Lo que hoy llamamos “Charcas”: una idea, una institución y un territorio en disputa

Cuando hablamos de Charcas, hablamos de una institución clave del Imperio español: la Audiencia y Chancillería Real de La Plata de los Charcas, con sede en la ciudad de La Plata (hoy Sucre). No era solo un tribunal: también ordenaba la vida política y administrativa de una región enorme, cuyos límites variaron con cédulas reales y reorganizaciones sucesivas.

Mapa de la Audiencia de Charcas realizado por Antonio Herrera y Tordesillas Foto: Wikipedia

Esa elasticidad territorial explica por qué Charcas aparece, según la época, asociada a espacios que hoy pertenecen a varios países del Cono Sur. En paralelo, la riqueza de su hinterland le dio un peso económico que hizo que Charcas fuera codiciada, defendida y discutida.

El giro de 1776: cuando Charcas queda bajo el mapa de Buenos Aires

El punto de quiebre que alimenta la gran pregunta de esta historia llega con una firma real: la Real cédula de 1° de agosto de 1776. En ese documento, Carlos III crea el Virreinato del Río de la Plata y nombra a Pedro de Cevallos virrey con jurisdicción que incluye explícitamente Charcas, Potosí y Santa Cruz de la Sierra, entre otras regiones.

Dicho sin vueltas: Charcas quedó administrativamente conectada a Buenos Aires en el nuevo diseño borbónico. No era un detalle burocrático: esa reconfiguración reordenó circuitos de poder y la manera en que se pensaba el “sur” imperial, con Buenos Aires ganando centralidad frente a Lima.

1809: las chispas en Chuquisaca y La Paz que anticiparon el incendio

Antes de 1810 y bastante antes de 1825, Charcas ya había mostrado que el suelo estaba cargado de electricidad política. En la Audiencia de Charcas estallaron dos movimientos junteros: Chuquisaca (25 de mayo de 1809) y La Paz (16 de julio de 1809).

El 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca, un levantamiento popular desafió al poder colonial español Foto: Foto generada con IA Canal 26

Según reconstrucciones académicas, ambos se presentaron formalmente como defensas de Fernando VII en la crisis monárquica, pero revelaron tensiones internas y un uso temprano de ideas como soberanía y legitimidad local. La represión posterior dejó una conclusión: Charcas ya no iba a ser un territorio “silencioso”.

1810: Buenos Aires mira al Alto Perú (Charcas) como parte de “su” tablero

Tras la Revolución de Mayo, la dirigencia rioplatense entendió que el control del Alto Perú era decisivo. Por eso envió al Ejército del Norte hacia la jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, con el objetivo de desalojar a los realistas y asegurar la revolución.

Charcas Foto: liderempresarial

En esa primera expedición aparecen nombres y escenas que conectan directamente con la pregunta del título: Castelli, Balcarce, la adhesión y los vaivenes de cabildos, y la idea de que el Alto Perú podía integrarse al proyecto de las Provincias Unidas. Pero el camino fue sangriento y zigzagueante, con derrotas que marcaron la campaña altoperuana como una de las más complejas del período.

Ayohuma (1813): la derrota que también reescribe destinos

En la campaña del Alto Perú, Ayohuma fue un golpe durísimo: el ejército patriota al mando de Manuel Belgrano fue derrotado por los realistas dirigidos por Joaquín de la Pezuela. El episodio es recordado no solo por la batalla, sino por sus consecuencias: el repliegue, el desgaste y el “pase de antorchas” posterior en el mando del Ejército del Norte.

Ayohuma importa acá por una razón: muestra que, aun siendo parte de la imaginación política rioplatense, Charcas/Alto Perú no se “absorbe” linealmente. Era un territorio donde se combatía, sí, pero también donde se deliberaba y se decidía.

1825: el día en que Charcas firmó y eligió no ser “de nadie”

La escena final sucede en Chuquisaca (hoy Sucre), el 6 de agosto de 1825. Allí, una asamblea deliberante proclamó la independencia de las provincias del Alto Perú y dejó por escrito una frase que responde directamente al dilema geopolítico: “no asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas”.

Declaración de la independencia en Tucumán

Ese punto es crucial porque confirma que, al menos en el acto fundacional, el Alto Perú tomó distancia tanto de Lima como de Buenos Aires. La Declaración fue redactada por José Mariano Serrano (diputado por Charcas) y firmada por representantes de provincias como Charcas, La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, quedando registrada en el propio documento.

Y el texto no escatima énfasis: se presenta como cierre de una guerra larga, invoca el derecho de los pueblos a decidir su destino y declara el nacimiento de un Estado soberano.

Entonces, ¿pudo Charcas ser Argentina?

En términos administrativos coloniales, hubo un momento en que Charcas fue parte del diseño del Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, con capital efectiva en Buenos Aires. En términos revolucionarios, Buenos Aires envió tropas y buscó sostener políticamente el espacio altoperuano dentro de su órbita.

Pero la historia no se define solo por mapas heredados: en 1825, el Alto Perú declaró formalmente que no se uniría a repúblicas vecinas y se erigió como Estado independiente. Esa decisión convirtió a Charcas en algo más que un “territorio disputable”: lo volvió el núcleo político de una nueva nación.