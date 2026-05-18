Azucena, es una pequeña localidad ubicada en el sudoeste del Partido de Tandil Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Hay lugares que no “se visitan”: se atraviesan como una postal viva. Azucena es uno de esos parajes donde el silencio no incomoda, ordena. Un puñado de manzanas, una estación que todavía marca el centro simbólico del mapa y un aire de campo que parece haber negociado con el tiempo para que pase más lento. Hoy se lo menciona como un pueblo de alrededor de 140 habitantes, aunque los registros censales por localidad pueden arrojar cifras distintas según el criterio de medición.

Un nombre con historia: Azucena antes de ser pueblo

Para entender Azucena hay que retroceder antes de la foto ferroviaria. En la primera mitad del siglo XIX, esta zona formaba parte de un territorio de frontera en expansión. Fuentes locales y reconstrucciones históricas señalan que un francés, José Búteler/Buteler, se instaló al sur del Fuerte Independencia y sostuvo una posta en el viejo camino hacia Bahía Blanca; con el tiempo, compró campos y se consolidó como estanciero. En ese entramado familiar aparece la clave: Azucena fue, también, el nombre de su hermana, y quedó grabado en la toponimia rural.

Con un abanico de colores que varían según la época del año Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Incluso antes, la región ya era objeto de mensuras y ordenamiento territorial: se registra una mensura en 1828 atribuida al agrimensor Ambrosio Cramer, en el proceso de formalización de tierras alrededor de Tandil y su zona rural. Es el tipo de dato que explica por qué, en Azucena, el mapa siempre fue tan importante como el alambrado.

La “segunda fundación” de la región: cuando llegó el ferrocarril

En el sudeste bonaerense, el tren no fue solo transporte: fue arquitecto social. Investigaciones académicas sobre la red ferroviaria en Tandil recuerdan que la llegada del ferrocarril en agosto de 1883 cambió la fisonomía urbana y se interpretó como una especie de “segunda fundación” por su impacto económico y territorial. Desde allí, los ramales rurales multiplicaron estaciones y nacieron pequeños poblados alrededor de andenes, galpones y señales.

s un pequeño pueblo en crecimiento, en el que perdura el encanto de las construcciones de antaño Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

Azucena se inscribe de lleno en esa lógica: la estación (vinculada al ramal Gardey–Defferrari del sistema que luego quedó bajo el Ferrocarril Roca) aparece como nodo técnico y emocional. Se la ubica en el km 379,9 desde Constitución, a 229 msnm, y hoy figura con uso de cargas y sin servicio regular de pasajeros.

Estancia, poder y devoción: el capítulo Anchorena

Hay otro apellido que atraviesa la historia local: Anchorena. Se documenta que Mercedes Castellanos de Anchorena adquirió la estancia La Azucena a comienzos del siglo XX, destinada a su hijo Emilio. La crónica histórica sobre la estancia describe proyectos forestales, decisiones patrimoniales y un gesto que dejó huella: la construcción de una capilla en la propiedad, vinculada a la memoria familiar y a una visión estética y religiosa de época. Se menciona, incluso, una capilla construida hacia 1918 y asociada a arquitectos de renombre en el relato.

Esa densidad histórica se siente todavía en el paisaje: galpones, trazas de producción rural y un aire “serrano-campestre” que hace que Azucena sea parte del corredor de pueblos entre las sierras tandilenses.

El pueblo que creció con almacenes, clubes y una economía de estación

Con el tren funcionando, Azucena fue más que un punto en el mapa: fue servicio. Reconstrucciones comunitarias señalan que, en las décadas de 1920 y 1930, el paraje consolidó vida cotidiana con almacenes de ramos generales, rubros de apoyo a la producción (acopio, carnicería, herrería, panadería) y circulación de personas hacia Tandil y hasta Capital Federal.

Adopta el nombre de una estancia ubicada en el Cuartel VII, de Tandil Foto: Instagram @pueblosbuenosaires

En 1930 aparece otro hito identitario: la fundación del Club Azucena Juniors (19 de marzo), que en pueblos chicos suele equivaler a decir “el lugar donde pasa todo”: deportes, reuniones, comunidad.

El golpe silencioso: cuando el tren dejó de unir

La historia de muchos pueblos rurales bonaerenses tiene un punto de quiebre común: el retroceso ferroviario. En materiales locales se menciona la clausura de un tramo del ramal (Villa Cacique–Defferrari) y una gran inundación de 1980 que dañó infraestructura, acelerando la “muerte” del recorrido. El resultado fue el mismo que en tantos otros puntos del interior: menos trabajo, menos jóvenes, más nostalgia.

Hoy, Azucena conserva su postal ferroviaria como memoria: casonas antiguas frente a vías, calles calmas y ese efecto que describen quienes llegan por primera vez: “acá el tiempo no corre, camina”.

Lo que ves cuando llegás: casonas de 1900, estación y una capilla inesperada

La guía turística local propone un circuito corto y caminable: galpones ferroviarios, un museo al aire libre de maquinarias agrícolas, plaza, biblioteca y el club. Y un detalle que encanta en redes (y funciona en Discover): fachadas de 1900 donde funcionaron panadería y carnicería, y que hoy alojan una pequeña capilla.

Si buscás “la foto” del lugar, suele estar ahí: ladrillo, historia, frente de estación. No es casual: el ferrocarril ordenó la vida y también ordenó la estética del pueblo.

La vuelta de los sabores: tortas negras y memoria

Cuando el tren se fue, también se fueron rutinas. Pero hay algo que vuelve porque alguien decide que vuelva. Un documento comunitario reciente cuenta que las tortas negras, muy populares y vendidas en la panadería local hasta principios de los 2000, dejaron de producirse con el aislamiento; y que en 2023 un grupo de mujeres impulsó su recuperación para reactivar identidad y turismo. En pueblos chicos, una receta puede funcionar como archivo: se come y se recuerda al mismo tiempo.

¿Cuánta gente vive en Azucena hoy?

En notas periodísticas se la presenta con cerca de 140 habitantes, un número que refuerza su atractivo como “microdestino” de paz. Sin embargo, bases que compilan resultados del Censo 2022 por localidad pueden reflejar cifras menores (por ejemplo, población en viviendas particulares, con criterios específicos de conteo). Por eso, más que discutir el número exacto, conviene leer lo esencial: Azucena es pequeña, y esa escala es parte de su encanto.