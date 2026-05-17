El “Far West” de Isidro Casanova Foto: Instagram @nacionaldematanza

La imagen duele porque no es solo cemento: avanza la demolición de Jesse James, el boliche histórico de Isidro Casanova en La Matanza que durante décadas fue brújula nocturna para miles de jóvenes del Oeste. En redes, el duelo se volvió colectivo: videos, recuerdos, “¿te acordás?” y un inventario emocional de madrugadas que, para muchos, fueron su primera gran aventura fuera de casa.

Un ícono con dirección, mitos y una estética imposible de copiar

Jesse James no era “un boliche más”: estaba en Avenida República de Portugal, a la altura del kilómetro 21 de la Ruta 3 (Juan Manuel de Rosas), entre Lima y Sinclair, en un punto neurálgico del Conurbano que lo hacía accesible para todo el cordón oeste. Incluso su dirección circula con dos numeraciones (3158/3172), algo típico de los relatos urbanos donde el lugar termina siendo más importante que el número.

Una leyenda del Oeste Foto: Instagram @viendoargentina

Adentro, el recuerdo se repite como postal: pistas múltiples, un patio con galerías y una decoración inspirada en el Lejano Oeste que convirtió a Casanova en una especie de set cinematográfico. La crónica más detallista lo describe como uno de los boliches más grandes del país, con cinco pistas distribuidas en 5.000 m², fachada de taberna western y hasta una locomotora a vapor dentro del predio.

Nació en los 80: cuando la noche también era una forma de libertad

Para entender por qué se llora una discoteca, hay que mirar la época: desde los años 80, los boliches en Buenos Aires y alrededores funcionaron como espacios de desahogo cultural y social tras años oscuros, con tribus urbanas, música y códigos propios. En el Oeste, Ramos Mejía y Villa Sarmiento ya tenían una “movida” fuerte desde los 70/80, con locales que marcaron costumbres (parejas, matinées, tarjetas, filas eternas) y construyeron un mapa nocturno que excedía al barrio.

Avanza la demolición del mítico Jesse James en Casanova Foto: Instagram @nacionaldematanza

En ese clima, Jesse James se volvió una rareza ganadora: tomó el imaginario del spaghetti western (todavía muy presente en la cultura popular) y lo tradujo a lenguaje conurbano: show, escenografía y una promesa simple —adentro, la semana quedaba afuera. Los testimonios periodísticos lo ubican como un proyecto nacido a comienzos de los 80 (la cuenta de aniversarios lo empuja hacia 1981/82), y con el tiempo se transformó en “leyenda matancera”.

La máquina de bailar: del house al reggaetón, sin pedir permiso

Una de las claves de su longevidad fue adaptarse. En los 90 se escuchaba house y electrónica en la pista principal, mientras la cumbia y otros ritmos iban y venían según fiestas y temporadas; después llegó el reggaetón y cambió el pulso generacional. La figura del DJ como narrador de época también aparece en su historia: hay crónicas que retratan a un disc jockey ligado al lugar por décadas, contando cómo “vivió” varias generaciones en una misma cabina.

Y si hablamos de escala, Jesse James también alimentó mitología con números: se mencionan noches récord con más de 20 mil personas en aniversarios y shows puntuales, cifras que hoy parecen de otro planeta para un boliche. Ese dato no solo impresiona: explica por qué, para el Oeste, Jesse fue durante años una especie de “capital nocturna” sin necesidad de cruzar la General Paz.

Un escenario antes de la fama y antes de los estadios

En sus décadas de actividad, el boliche alojó artistas y escenas muy distintas: desde nombres fuertes de la música popular argentina hasta fenómenos urbanos que, en ese momento, todavía jugaban “de visitante”. La lista de figuras asociadas a Jesse James en coberturas periodísticas incluye a Charly García, Rodrigo, Damas Gratis y también a Ozuna y Bad Bunny, entre muchos otros.

Sobre Bad Bunny, el dato se volvió símbolo: medios del Oeste y nacionales reconstruyen su circuito por boliches bonaerenses cuando su carrera estaba despegando, con paradas que incluyeron Jesse James y otros gigantes zonales. El contraste es brutal: de escenarios íntimos del Conurbano a encabezar espectáculos globales; por eso, cada vez que se derriba un templo nocturno, también se pierde un pedazo de archivo cultural.

De la reapertura postpandemia al final con topadoras

Como muchos espacios nocturnos, Jesse James atravesó la montaña rusa reciente. En 2021, por ejemplo, se documentó una reapertura con protocolo y capacidad reducida, después de meses sin actividad y con una puesta temática (Halloween) que buscaba volver a encender la mística. A fines de 2023, en cambio, crecieron versiones de clausura prolongada y comenzaron tareas de desmonte de cartelería, lo que disparó nostalgia y rumores sobre el destino del predio.

Se apaga un ícono del Conurbano Foto: Instagram @nacionaldematanza

Hoy, la escena es definitiva: la demolición ya empezó, con topadoras sobre la estructura y el portón de acceso por Sinclair como parte visible de ese derrumbe que es también simbólico. Y el futuro del terreno, al menos por ahora, navega entre hipótesis: desde viviendas hasta un restaurante o un formato de cena-show, sin confirmación pública concluyente.

No es solo Jesse: ¿se achican los “gigantes” del Oeste?

El cierre o transformación de estos espacios no ocurre en el vacío. En el mapa sentimental del Conurbano, Jesse James suele nombrarse junto a otros íconos como Pinar de Rocha (Ramos/Villa Sarmiento) y sitios históricos del corredor oeste. Y ese universo también se movió: en abril de 2026 se reportó el desalojo y clausura judicial de Pinar de Rocha, otro gigante con más de medio siglo de historia, en medio de un conflicto por el predio.

Cuando caen estos lugares, lo que se pierde no es únicamente un negocio: se va una forma de socializar que definió generaciones sin necesidad de pantalla. Por eso la demolición de Jesse James impacta como noticia de “interés humano” y, al mismo tiempo, como capítulo de historia barrial: en el Oeste, la noche también escribió identidad.