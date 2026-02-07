La ciudad ofrece una experiencia que combina memoria y disfrute Foto: Prensa San Lorenzo

A orillas del río Paraná, a solo 23 kilómetros de Rosario, se encuentra San Lorenzo, una ciudad que combina tranquilidad ribereña, espacios verdes, propuestas culturales y, sobre todo, un patrimonio histórico único. Aquí, en 1813, se libró la Batalla de San Lorenzo, el bautismo de fuego del entonces coronel José de San Martín y su flamante Regimiento de Granaderos a Caballo. Una gesta corta, intensa y decisiva para el rumbo del país.

Combate de San Lorenzo

Hoy, más de dos siglos después, San Lorenzo es un destino ideal para una escapada diferente: mezcla turismo histórico, naturaleza, gastronomía y un clima de ciudad pequeña que invita a caminar sin apuros.

Qué ver y qué hacer en San Lorenzo

1. Campo de la Gloria: donde comenzó todo

Es el sitio exacto donde se libró la batalla. Conserva un parque impecable, senderos arbolados y una vista privilegiada del Paraná.

La imponente pirámide conmemorativa y el espacio abierto lo convierten en una postal infaltable para quienes buscan conectar con la historia argentina.

Campo de la Gloria donde se produjo el combate Foto: Archivo

2. Convento San Carlos Borromeo: testigo directo de la batalla

Un edificio único de 1790, con claustros coloniales y un museo que recrea el contexto del combate.

Aquí se atendió a los heridos —incluido San Martín— y se conserva la famosa “Campana de la Patria”.

Es una visita que combina emoción, memoria y arquitectura.

Convento San Carlos Borromeo Foto: Prensa San Lorenzo

3. Museo de Árboles Históricos

Un paseo muy particular: árboles centenarios vinculados a hitos nacionales. Ideal para recorrer con chicos o amantes de la naturaleza y la historia.

4. Costanera del Paraná

Perfecta para caminar, andar en bici o simplemente relajarse frente al río.

San Lorenzo tiene uno de los mejores balcones naturales del corredor costero santafesino: atardeceres intensos, barcos que van y vienen, y un ambiente sereno.

5. Paseo del Pino Histórico

Un recorrido que reconstruye, con señalización moderna y datos históricos, distintos puntos clave de la vida del General San Martín en la zona.

6. Circuito de Parques y Plazas

La ciudad está llena de espacios verdes prolijos y amplios, ideales para una escapada corta desde Rosario o Santa Fe.

Perfectos para picnic, mate y descanso.

Paseo del Pino Histórico Foto: Prensa San Lorenzo

Gastronomía y propuestas para disfrutar

San Lorenzo tiene una oferta gastronómica en crecimiento, con bares y restaurantes cerca del río y en el centro.

Hay parrillas clásicas, cafeterías nuevas y bodegones que mantienen el espíritu de ciudad chica.

Los fines de semana también se pueden encontrar ferias artesanales y eventos culturales al aire libre.

Una escapada con historia y calma

San Lorenzo es de esos destinos que sorprenden: no hace falta viajar lejos para encontrar paisajes ribereños, silencio, patrimonio histórico y un clima urbano amable.

Quienes buscan una escapada corta, cargada de historia y con actividades simples pero disfrutables, encuentran aquí un lugar ideal.

Los fines de semana también se pueden encontrar eventos culturales al aire libre Foto: Prensa San Lorenzo

A dos siglos de aquella gesta que ayudó a consolidar la soberanía, la ciudad ofrece una experiencia que combina memoria y disfrute, sin estridencias: solo paisaje, historia y el Paraná como escenario eterno.