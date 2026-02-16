Las menciones de Malvinas en Los Simpson Foto: captura video

A lo largo de más de tres décadas al aire, Los Simpson se convirtieron en un fenómeno cultural global que mezcla humor, crítica social y una sorprendente cantidad de referencias históricas. Entre esas menciones, hay algunas que, para el público argentino, resultan especialmente llamativas: las veces que la serie y su universo extendido hicieron alusión a las Islas Malvinas.

Aunque no son muchas, las referencias existen y dicen más de lo que parece a simple vista. Aquí repasamos las tres apariciones más memorables de las Malvinas en el mundo amarillo creado por Matt Groening.

1. La reacción de Krusty ante la noticia de las Malvinas – Temporada 5

La primera y más recordada mención ocurre en la quinta temporada, en un episodio donde Bart se convierte inesperadamente en heredero del Sr. Burns. Con su nuevo lujo asegurado, aprovecha para pedir una pizza… pero sólo si la entrega Krusty en persona.

Krusty llega, disfrazado de repartidor, y Bart le pregunta cómo puede estar ahí si su programa se transmite en vivo. El payaso responde que nadie lo nota porque hace años pasan capítulos viejos. Y es en ese montaje donde lo vemos, en la pantalla del televisor, recibiendo una noticia inesperada: “Tomaron las Islas Malvinas”, a lo que agrega que están “cerca de la costa de Argentina”.

La escena dura segundos, pero para el público argentino quedó grabada. No solo por lo inusual del tema, sino porque expone que incluso en ese humor absurdo, las Malvinas aparecen vinculadas de manera directa con Argentina.

2. Burns y la Guerra de Malvinas en los cómics

La segunda aparición no ocurrió en la serie, sino en los Simpsons Comics #60, en la historia “El hombre con dos esposas”. Allí, el Sr. Burns comenta —con el cinismo que lo caracteriza— que un juego de paintball organizado en la planta nuclear fue “más divertido que la Guerra de Malvinas”, un conflicto que, según él, incluso habría comenzado.

Aunque exagerado y totalmente absurdo, el guiño vuelve a mostrar cómo la cultura pop estadounidense utiliza la figura de Burns para parodiar el rol de las grandes potencias, la industria bélica y la ambición desmedida.

¿Qué se muestra de Malvinas? Foto: captura video

3. La declaración de la ONU en la Casita del Horror II

La tercera referencia aparece en uno de los especiales más queridos: Casita del Horror II, de la tercera temporada. En una secuencia donde se declara la paz mundial en la ONU, los representantes argentinos y británicos se abrazan. Uno de los diplomáticos del Reino Unido afirma sin dudarlo:“Sabíamos que eran suyas desde el principio.”

Es un momento breve, inserto en el caos del episodio, pero también uno de los más contundentes. La broma se apoya en la resolución pacífica e idealista típica de los especiales de Halloween, pero no deja de ser una declaración que muchos fanáticos argentinos recuerdan con una sonrisa.

Reclamo argentino sobre la soberanía en Islas Malvinas. Foto: Cancillería

Un detalle amarillo que no pasa inadvertido

Las Malvinas aparecieron solo tres veces en más de 700 episodios y cientos de historietas. Sin embargo, cada mención, ya sea desde el humor, el absurdo o la parodia política, vinculó directamente a las islas con su identidad argentina.

Entre chistes, caricaturas y guiños inesperados, Los Simpson siguen demostrando que su universo es tan vasto que incluso un tema histórico y sensible encuentra su lugar. Y para los fans locales, estas escenas son pequeñas joyas de la cultura pop que vale la pena recordar.