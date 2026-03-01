Una curiosidad porteña Foto: Foto generada con IA

En Buenos Aires existen fronteras barriales que parecen dibujadas a pulso, con más intuición que precisión cartográfica. Entre Colegiales y Chacarita, esa línea difusa se convirtió no solo en motivo de debate entre vecinos, sino también en el escenario de un fenómeno urbano y cultural: “Chacagiales”, un punto intermedio donde conviven la historia silenciosa de la ciudad con un boom gastronómico que ya atrajo a miles de visitantes.

El límite entre ambos barrios está formalmente trazado por calles como Elcano, Álvarez Thomas, Forest y Jorge Newbery, pero en la práctica, la identidad del territorio se volvió mucho más híbrida. En apenas unas cuadras conviven los ecos del antiguo Cementerio de la Chacarita, la tranquilidad clásica de Colegiales, los talleres reciclados, los viejos galpones ferroviarios y una movida gastronómica que no deja de expandirse.

Un fenómeno barrial único Foto: Instagram @chacagiales_

De zona de paso a polo con identidad propia

Durante décadas, el borde entre Colegiales y Chacarita fue considerado un corredor de transición. Allí funcionaron estaciones de tranvía, depósitos y casas bajas de trabajadores ferroviarios, que le dieron al área su fisonomía particular: calles amplias, arboledas frondosas y una arquitectura modesta pero llena de carácter.

Recién en los últimos quince años, con la llegada de nuevos vecinos y la reconversión de galpones, el área comenzó a transformarse. Los espacios industriales se volvieron cafés de especialidad, bodegones modernizados, bares artesanales, mercados de productores y restaurantes de cocina de autor. La gastronomía encontró en estas calles un equilibrio perfecto: identidad barrial, historia y alquileres que, en su momento, resultaban más accesibles que en zonas ya consagradas como Palermo.

Así nació informalmente “Chacagiales”, un apodo adoptado primero por emprendedores y luego por los visitantes, que lo usan para referirse a ese punto exacto donde uno ya no sabe si está entrando a Chacarita o saliendo de Colegiales.

El fenómeno se despliega especialmente sobre Avenida Jorge Newbery Foto: Instagram @chacagiales_

Las avenidas que cuentan la historia

El fenómeno se despliega especialmente sobre Avenida Jorge Newbery, convertida en un corredor donde conviven cervecerías, vermuterías, panaderías de masa madre y propuestas asiáticas, latinas y mediterráneas. Cada manzana suma nuevos proyectos que recuperan la identidad industrial del barrio: ladrillos a la vista, estructuras metálicas, patios internos y mesas comunitarias.

Hacia el lado de Chacarita, la sombra del cementerio convive con la movida joven del Pasaje Gori y del área cercana a la estación Federico Lacroze, donde la cultura alternativa, los mercados itinerantes y la música en vivo forman parte del paisaje cotidiano.

Del lado de Colegiales, las calles Zabala, Delgado, Virrey Avilés y Conde aportan su calma residencial, con veredas anchas ideal para caminar mientras se descubren cafés con tostadores propios, librerías de autor y espacios culturales.

Qué es "Chacagiales" Foto: Instagram @chacagiales_

Un nuevo destino porteño

Hoy “Chacagiales” funciona como un pequeño laboratorio urbano donde se mezclan tradición, memoria y modernidad. Es un territorio elegido por quienes buscan pasear, comer bien y, al mismo tiempo, sentir que están redescubriendo una versión más íntima de Buenos Aires.

Este fenómeno, nacido sin planificación alguna, es la prueba de que la identidad porteña sigue escribiéndose en sus fronteras: allí donde los mapas dudan, pero la vida barrial encuentra nuevas formas de florecer.