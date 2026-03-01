Avenida Forest Foto: Foto generada con IA

Quien recorra la Ciudad de Buenos Aires tarde o temprano se cruza con la Avenida Forest. Una arteria ancha, diagonal, que conecta Villa Ortúzar con Chacarita y Belgrano R, y que para muchos despierta una sonrisa futbolera: Forest, como Nottingham Forest, uno de los clubes históricos de la Premier League. Pero lo que pocos saben es que su nombre no tiene nada que ver con Inglaterra, sino con una figura clave —aunque poco recordada— de la independencia argentina: Charles Forest, o Carlos Forest, como se lo castellanizó.

Su historia, tan intensa como breve, explica por qué esta avenida porteña lleva su apellido desde 1893, cuando una ordenanza municipal decidió homenajear a héroes de las guerras de independencia en el marco del clima previo al Centenario de la Revolución de Mayo.

El origen de la avenida que se llama como un club de Premier League Foto: Google Maps

¿Quién fue Charles Forest?

Forest nació en 1787 en Le Havre, Francia, y llegó muy joven al Río de la Plata, donde se incorporó a la vida militar local. Participó en la defensa contra la Segunda Invasión Inglesa de 1807 como capitán del Cuerpo de Voluntarios del Río de la Plata.

Casado con Carlota Vieytes, hija de Hipólito Vieytes, Forest quedó alineado con los revolucionarios de Mayo y se integró al célebre Regimiento “de la Estrella”, comandado por French y Beruti. Allí comenzó a construirse su reputación: un militar valiente, vehemente y difícil de doblegar.

Durante las campañas del Ejército del Norte se destacó en Las Piedras, Tucumán y Salta, donde logró capturar prisioneros y artillería enemiga, gestos que le valieron ascensos rápidos. De hecho, llegó a comandar el histórico Regimiento de Patricios, reemplazando nada menos que a Manuel Belgrano cuando éste asumió exclusivamente como jefe del Ejército.

Carlos Forest Foto: Wikipedia

Forest también protagonizó momentos controvertidos: su relación con Manuel Dorrego fue conflictiva y estuvo involucrado en tensiones internas del Ejército. En Ayohuma sufrió una herida grave que marcó su carrera y debilitó el desempeño del regimiento en batalla.

Pese a eso, continuó siendo un oficial respetado. Tras los turbulentos años de lucha interna y cambios de mando, Forest siguió participando de campañas hasta que finalmente regresó a Buenos Aires, donde falleció en 1823, con solo 36 años.

Por qué una calle porteña lleva su nombre

El nombre Avenida Forest no aparece en documentos anteriores a 1893, año en que se decidió homenajear a figuras de la independencia en distintas calles porteñas. La elección de Forest se inscribe en una tendencia histórica del período: recuperar héroes que Bartolomé Mitre había destacado en su construcción de la narrativa nacional.

Además, su trazado, que en el siglo XIX era un camino de tierra utilizado por cortejos fúnebres hacia el Cementerio de la Chacarita, coincidió con un proceso urbano que buscaba otorgar identidad a las nuevas avenidas con nombres de próceres.

Avenida Forest y Virrey del Pino Foto: Wikipedia

El Forest que no es inglés

Así, la Avenida Forest no tiene ningún vínculo con el club inglés, aunque la coincidencia lingüística genere confusión. Su nombre honra a un militar francés-argentino que dejó una huella profunda en las guerras de independencia y que, con apenas tres décadas de vida, participó de algunos de los momentos más decisivos del nacimiento de la Argentina.

Hoy, miles de porteños la transitan sin saber que, detrás de ese nombre tan “británico”, se esconde uno de los tantos protagonistas olvidados de nuestra historia.